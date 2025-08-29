Пілот F-35 ВПС США майже годину марно розмовляв з техпідтримкою Lockheed — літак розбився

F-35 ВПС США / Depositphotos

Ймовірно, у кожного в житті були випадки безрезультатного спілкування з технічною підтримкою. У випадку з F-35 це скінчилося втратою винищувача вартістю $200 млн.

Як повідомляє CNN, 28 січня цього року пілот F-35 під час навчального польоту на авіабазі “Ейелсон” зіткнувся з несправністю, яка зрештою вона призвела до падіння літака. Пілот вчасно катапультувався та отримав лише незначні травми.

Пілот намагався втягнути шасі літака після зльоту, але воно не заходило повністю. Потім він спробував опустити шасі, після чого воно застрягло під кутом. Після перевірки контрольного списку системи, яке не допомогло, пілот вирішив, що йому потрібна допомога експерта та розпочав конференц-дзвінок із п’ятьма інженерами компанії Lockheed Martin. Він 50 хвилин розмовляв зі старшим програмістом F-35, інженером з безпеки польотів та трьома фахівцями з систем шасі, але, як можна побачити на відео, вони не допомогли.

Літак здійснив дві спроби екстремальної посадки, під час яких він короткочасно приземлювався, щоб виправити заклинену носову стійку. Але ці намагання ще погіршили ситуацію. Мало того, що носове колесо все ще було не по центру, але тепер ліве та праве шасі підмерзли та не змогли повністю вийти. Через це сенсори літака вважали, що він знаходиться на землі та зробили літак некерованим. Після цього пілот ухвалив рішення катапультуватися.

Розслідування показало, що проблема виникла через лід у гідравлічних трубках носової та основних стійок шасі F-35, що заважало їх належному розгортанню. Вочевидь, гідравлічна система була помилково частково заповнена водою — вона становила близько третини рідини в гідравлічних системах. Її не мало там бути через надзвичайно низькі температури, яким літаки піддаються на висотах. CNN зазначає, що в день катастрофи температура була -18 °C.

Комісія з розслідування нещасних випадків Повітряних називає причинами аварії конференц-дзвінок, відсутність нагляду за зберіганням та розподілом гідравлічної рідини, а також неналежне дотримання процедур обслуговування гідравліки літака. У звіті йдеться, що якби інженери дотримувалися вказівок, викладених в оновленні щодо технічного обслуговування 2024 року, під час телефонної конференції вони, ймовірно, порадили б планову посадку з повною зупинкою або контрольоване катапультування замість другого дотику та старту.

Дев’ять днів по тому ще один F-35, що злітав на тій самій базі, також зазнав проблеми з гідравлікою, спричиненої обмерзанням. Тоді пілоту вдалося безпечно приземлити літак.

