Пентагон цьогоріч знову недоотримає F-35 — через проблеми з модернізацією ПЗ

Модернізація пакета програмного забезпечення TR-3 мала відбутися торік у квітні, однак нині перенесена на третій квартал 2024 року.

Як повідомляє DefenseOne, у вівторок Lockheed Martin заявила, що Пентагон цього року знову отримає менше нових F-35 через затримки з модернізацією програмного забезпечення. Компанія поставить від 75 до 100 винищувачів, в основному в другій половині 2024 року — у порівнянні з оголошеними три тижні тому 147-153, та 96-ма, поставленими торік.

Генеральний директор Lockheed Martin Джим Тейклет каже, що компанія «‎досягає прогресу» у модернізації Technology Rollout-3, однак трохи «‎повільніше, ніж очікувалось».

За даними DefenseNews, оновлення TR-3 включають кращі дисплеї, комп’ютерну пам’ять і обчислювальну потужність, та необхідні для підготовки винищувачів до нової хвилі модернізації Block 4, призначеної для удосконалення датчиків і озброєння літаків.

Модернізація TR-3 початково планувалась на квітень 2023 року, але стикалася з постійними затримками через проблеми з інтеграцією. Зрештою у липні Lockheed випустила перші літаки з новою конфігурацією, однак оскільки вони не змоги пройти тестові польоти Міноборони перед доставкою, військові відмовились їх приймати.

Через затримки поставок у 2023-му, чисті продажі F-35 для Lockheed впали на $400 мільйонів, що, утім, частково компенсувалось зростанням в інших сферах (продажі аеронавтики Lockheed, наприклад, зросли на 2% до майже $27,5 мільярдів)

За словами Lockheed, на складах у Форт-Ворті до кінця року зберігатимуться приблизно 100-120 F-35.

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.