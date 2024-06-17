Оновлений «Захист України» — учні 10-11 класів проходитимуть курс з керування дронами

В закладах професійно-технічної освіти тим часом введуть нову спеціальність — «оператор цивільного дрона».

З вересня 2024 року учнів старших класів в українських школах навчатимуть за оновленим курсом «Захист України», який загалом складатиметься із 6 модулів і передбачатиме вивчення:

домедичної підготовки в умовах бою з елементами тактичної медицини;

військових технологій: навички управління БпЛА, радіозв’язку тощо;

озброєння та військової техніки, стрілецької підготовки;

орієнтування на місцевості та інженерну фортифікацію;

комунікації та взаємодії в бою;

форми та методи ведення інформаційної війни: пропаганда, дезінформація, кібератаки, психологічні операції, інформаційні операції;

цивільної безпеки населення: навички поводження в екстрених ситуаціях, формування плану виживання тощо.

Згідно з текстом оновленої програми, хлопці та дівчата навчатимуться разом, а поділ за групами здійснюватиметься не за статтю, а для відпрацювання певних навичок.

«Ми викинули з освітньої програми все, що туди потрапило за радянським підходом. Завдання дисципліни «Захист України» — дати молодому громадянину усвідомлене розуміння того, для чого захищати державу, чому це вигідно йому особисто, чому держава є важливим інструментом досягнення його особистого успіху та безпеки. І далі — навички того, як саме він може захищати її», — сказав міністр освіти й науки України Оксен Лісовий в травневому інтерв’ю виданню Hromadske.ua.

Розробляти програму допомагали українські організації, дотичні до військової справи: зокрема, військова школа «Боривітер», проєкт підготовки операторів БпЛА Victory Drones, благодійний фонд «Солом’янські котики».

Кошти на підвищення кваліфікації вчителів та закупівлю необхідного обладнання (тренажери, навчальні дрони, медичні манекени тощо) виділили ще у грудні 2023 року загальною сумою у 1,7 млрд гривень.

«Наше завдання — не мілітаризувати суспільство, а сформувати у нього оборонну свідомість та осмислений підхід до важливості цього захисту. Хочемо надати спокійну психологічну установку громадянину, що війна може стати складовою нашого життя, і це не катастрофа чи трагедія, якій не можна протистояти. Навпаки: ми спроможні захищатись і знаходити для себе різні ролі: як у контексті армії, так і в контексті цивільних дій», — додав Лісовий.

Зазначається, що навчання проводитимуть у спеціальних осередках, облаштованих манекенами й спорядженням. Загалом по Україні таких відкриють близько тисячі — один центр працюватиме на 5-10 шкіл (подібні вже працюють у Львові та на Київщині, згідно з даними видання LB.ua).