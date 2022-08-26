Мінцифри та Мінінфраструктури презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна

Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації повідомили про створення Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Він призначений для зберігання інформації про житлові будинки та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення в Україну. Зазначається, що ці відомості необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України.

«Відбудова України — складний процес, який займе багато часу та ресурсів. Тому було важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Ми зробили це навесні. Саме тоді ми запустили приймання заявок про пошкоджене майно у Дії. А сьогодні презентуємо реєстр, який буде зберігати цю інформацію. Вона допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, від початку широкомасштабної збройної агресії росії українцями було подано понад 256 тис. повідомлень про пошкоджене майно через застосунок і портал «Дія». Пошкоджені будівлі будуть обстежувати спеціальні комісії які створювали органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації. Даними від цих комісій буде наповнюватися Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Розробкою та впровадженням Реєстру пошкодженого та знищеного майна займаються Міністерство інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством розвитку громад та територій. Проєкт реалізується за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».