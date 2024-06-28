Мінцифри назвало строки запуску електронного бронювання в «Дії»

Міністерство цифрової трансформації активно працює над електронним бронюванням на порталі «Дія» і планує запустити бета-тест вже на початку липня.

Про це написав в Telegram віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

Для того, щоб забронювати працівника через портал «Дія», необхідно, щоб реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» містив про нього інформацію.

Зазначимо, що до 16 липня усі чоловіки повинні оновити дані, а особи зі статусом «обмежено придатний» — пройти ВЛК.

Наразі бронюванню підлягають:

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державні службовці, які перебувають на посадах державної служби, категорії А, категорії Б і В;

працівники силових структур, зокрема Нацполіція, Державне бюро розслідувань, прокуратура, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій;

працівники критично важливих підприємств, які працюють на економіку України, а також на Збройні Сили України.

Також в Раді обговорюють і можливе «економічне бронювання».