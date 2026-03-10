RTX "на максималках"? Mega Geometry з’явиться у The Witcher IV

Witcher 4 tech demo / Photo: Videocardz.com

Майбутня The Witcher IV використовуватиме технологію NVIDIA RTX Mega Geometry — одну з найновіших розробок компанії для прискорення трасування променів у складних сценах із великою кількістю геометрії. Про це повідомила сама NVIDIA, яка співпрацює з CD PROJEKT RED ще з ранніх етапів розробки гри.





RTX Mega Geometry призначена для сцен із великою кількістю об’єктів і деталізованих моделей, які важко обробляти традиційними графічними конвеєрами. Технологія оптимізує побудову структур BVH (Bounding Volume Hierarchy), що використовуються для обчислення променів, і дозволяє ефективніше працювати з великими масивами трикутників у сцені.

За словами розробників, такий підхід підвищить продуктивність у складних сценах із трасуванням променів і зменшить навантаження на пам’ять відеокарти. Фактично технологія покликана краще масштабувати RT-графіку у великих і деталізованих середовищах — саме таких, якими відома серія The Witcher.

“RTX Mega Geometry дозволяє відображати об’єкти з більшою кількістю екземплярів і значно щільнішою геометрією” — зазначили у NVIDIA.

The Witcher IV стане наступною великою одиночною RPG від CD PROJEKT RED і відкриє нову сагу, де головною героїнею буде Цирі. Перший трейлер гри було створено у спеціальній збірці Unreal Engine 5 із використанням GPU GeForce RTX.





Проєкт також уже використовували під час презентацій Unreal Engine 5.6, де демонстрували технології для великих відкритих світів, швидшого стримінгу геометрії та щільно деталізованих сцен із трасуванням променів. Це фактично робить нову частину Witcher одним із флагманських прикладів співпраці Epic Games, NVIDIA та CD PROJEKT RED у розвитку сучасної графіки.

За словами NVIDIA, коли гра буде готова до релізу, вона стартує з підтримкою “найновіших RTX-технологій”.

Нагадаємо, що RTX Mega Geometry з’явилася відносно недавно і вже застосовується в деяких сучасних іграх. Наприклад, оновлення для Alan Wake 2 з RTX Mega Geometry зробило цю гру першою, що отримала підтримку технології.

У тестах вона демонструвала приріст продуктивності приблизно на 10–13% і зменшення використання відеопам’яті у сценах із важким трасуванням променів.

Якщо CD PROJEKT RED справді інтегрує цю технологію глибоко в рушій гри, The Witcher IV стане одним із найпомітніших прикладів використання нових RT-технологій у великих RPG з відкритим світом.

Джерела: Videocardz.com, NVIDIA