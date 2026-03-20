Ігри Новини 20.03.2026 comment views icon

DLC для The Witcher 3: чутки перетворюються на дату та подробиці

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Photo: IGN / The Witcher 3

CD Projekt Red у своєму звіті за 2025 фінансовий рік підтвердила плани випустити один із раніше не анонсованих ігрових проєктів “у найближчих кварталах”. Це перша офіційна зачіпка, яка миттєво підігріла чутки навколо давно очікуваного DLC для The Witcher 3.


Відповідно до фінансового звіту компанії, зараз CD Projekt веде роботу над дев’ятьма проєктами різного масштабу. Три з них залишаються повністю неоголошеними, два з яких — ігрові. Саме один із цих двох, судячи з усього, і вийде цього року. Примітно, що у звіті вжито слово “опублікувати” (publish), а не “розробити” — і це одразу привернуло увагу.

“CD Projekt Red підтвердила, що опублікує “оголошений ігровий проєкт” у найближчих кварталах цього року. Це збігається з чутками про те, що The Witcher 3 отримає абсолютно новий додаток, розроблений Fool’s Theory, у вересні”, — пише у Х користувач SynthPotato.

Формулювання “опублікувати” прямо натякає на те, що розробником є стороння студія. Чутки про DLC ходять із літа 2025-го — їх першим озвучив польський інсайдер Борис Нєспєляк, який посилався на кілька незалежних джерел.

Аналітик Noble Securities Матеуш Хжановський у своєму звіті пішов далі й назвав конкретні цифри: очікувані продажі — 11 мільйонів копій у перший рік, ціна — $30, бюджет виробництва — 52 мільйони злотих (близько $14,5 млн). За його словами, реліз мав би відбутись у травні 2026-го, приурочений до 11-річчя The Witcher 3. Однак нещодавно той самий аналітик скоригував прогноз — тепер він називає вереснем найбільш реалістичним вікном. Причина суто стратегічна: всі намагаються вийти до GTA VI, а не після.


Розробником DLC чутки називають польську студію Fool’s Theory, яка вже співпрацює з CD Projekt над рімейком першого “Відьмака”. За даними аналітика, над проєктом працює понад 100 розробників.

Дані: Х

Показово, що главою Fool’s Theory є Якуб Рокош — колишній дизайнер квестів The Witcher 2 і 3. Під час одного з інвесторських дзвінків CEO CD Projekt Міхал Новаковський побічно підтвердив існування третього проєкту Fool’s Theory — окремого від рімейку та підтримки The Witcher 4.

Що стосується змісту DLC, то, за чутками, воно буде присвячене регіону Велен і слугуватиме сюжетним містком між подіями The Witcher 3 та The Witcher 4. Відомий інсайдер NateTheHate також підтвердив існування проєкту, уточнивши, що в центрі сюжету — Геральт. CD Projekt офіційно не прокоментувала жодного з цих повідомлень.

Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі “Дюни”

Спецпроєкти
Джерело: Х

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати