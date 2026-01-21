Новини IT-бізнес 21.01.2026 comment views icon

Молоді IT-підприємці у США обирають роботу замість стосунків: "Кожен вечір можна використати для стартапу"

Американські IT-підприємці прагнуть уникати стосунків та шлюбу, воліючи витрачати більшу частину свого часу на роботу та збагачення.

Засновник стартапу Velric з розробки програмного забезпечення для керування персоналом Махір Лаул не цікавиться типовим для юнацтва виром романтики та стосунків, віддаючи перевагу повідомленням у Slack та постійним раундам залучення інвестицій. В інтерв’ю Business Insider він прямо зазначає, що для нього найважливішими залишаються робота і спортзал. Він просто одержимий роботою, а його приватне життя являє суцільний безлад. 

Підприємець додає, що в умовах шаленого тиску, пов’язаного зі створенням майбутнього технологічного дива, більшість його колег перебуває у схожій ситуації. Такий образ життя не залишає місця для романтики, навіть для випадкових стосунків, не кажучи вже про шлюб.

“Втрачена вигода занадто висока. Кожна ніч, проведена поза домом, — це час, який ви могли б витратити на розвиток свого стартапу”, — пояснює засновниця компанії Build Club з освіти у сфері ШІ Енні Ляо. 

Підприємиця зазначає, що її сусідки по кімнаті у Сан-Франциско перебувають у тій самій ситуації. Вона підкреслює, що для молодих американських IT-підприємців застосунки для знайомств, річ яка серйозно відволікає від нагальних справ. Ті ж, хто поринув у світ знайомств, заявляють, що зробили це задовго до появи стартапів та відповідних застосунків. Наразі, вже ставши засновниками компаній, їхні давні зв’язки допомагають їм у діловому світі. 

“Перебування у відносинах справді допомагає у розвитку компанії”, — переконує співзасновник Composite, компанії з розробки ШІ-агентів для веб-браузерів, Ян Фань Юн. 

Він розповів, що познайомився з власною дівчиною на початку навчання у Стенфорді. Тепер, коли він займається розвитком компанії, він переконався, що його друга половинка активно допомагає йому, наприклад, у тестуванні продуктів.

“Ви завжди чули таку думку: “За кожним успішним чоловіком стоїть відповідна жінка”. Замість шукати випадкові зв’язки, я волію шукати супутницю життя. Але це виявилося непросто”, — зізнається Махір Лаул. 

Окрім прагнення до цнотливого способу життя сучасні підприємці дуже вимогливі до свого здоров’я. Вони прагнуть уникати зловживання алкогольними напоями та дуже вибагливі у їжі. У цілеспрямованій гонитві за багатством і статусом вони відмовилися від тих самих задоволень, які колись визначали життя на вершині соціальних сходів. Це порушує очевидне питання для тих з нас, хто знаходиться нижче за статусом: якщо це і є хороше життя, то в чому його сенс?

Ми писали, що наразі ІТ-сектор приносить Україні $500+ млн щомісяця — кожен другий долар експорту послуг. ITC також розповідав, як 20-річні студенти кинули навчання та створили стартап Turbo AI на десятки мільйонів доларів щороку.

Джерело: Business Insider; Futurism

