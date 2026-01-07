Новини IT-бізнес 07.01.2026 comment views icon

ІТ-сектор приносить Україні $500+ млн щомісяця — кожен другий долар експорту послуг

ІТ-сектор приносить Україні понад $500 млн щомісяця — кожен другий долар від експорту послуг загалом
ІТ-сектор поповнив державну скарбницю України на понад $5,97 млрд за 11 місяців 2025 року.

Попри незначне зростання (трохи більше, ніж на 2% порівняно з роком тому), це все ще суттєво менше, ніж в піковому 2022-му та 2021 році — на той час айті експортом послуг принесло країні на 10% та 3% більше відповідно.

З огляду на останні дані НБУ, українське ІТ приносить країні в середньому $543 млн щомісяця — майже кожен другий долар від загального експорту послуг. Для порівняння: середній місячний показник 2022 року становив $612 млн.

Нині на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг або ж 12% загального обсягу (товари+послуги). Слід зазначити, що показники експорту послуг за рік знизились на 9% — до $14,33 млрд, а загальні показники експорту послуг та товарів впали на 5% — до $49,21 млрд.

Нагадаємо, що попередній звіт Опендатабот показав, що IТ-фоп в Україні “живе” в середньому 4 роки, тоді як в опитуванні DOU виявилось, що айтішніки скоротили донати на ЗСУ — до 5% від зарплати, хоча загальний рівень підтримки ЗСУ в галузі все ще складає 75% (найактивніші в цьому випадку фахівці, що працюють в прифронтових регіонах).

Джерело: Опендатабот

