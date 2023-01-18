Stereo by Mono: Monobank запустив бета-версію фінансового застосунку у Польщі, з безплатними переказами в Україну та реєстрацією через “Дію”

Близько 3 мільйонів українців перебувають у Польщі, тож саме на цю аудиторію в першу чергу буде розрахований фінансовий проєкт від monobank під назвою “stereo by mono”.
Повідомляється, що у застосунку буде доступна пряма оплата на різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний зв’язок, паркування тощо), а також безплатні перекази в Україну.
“Перекази з Польщі в Україну — це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Ми хочемо дати українцям зручний і безплатний інструмент для переказів в Україну”,— кажуть у monobank.
У застосунку буде доступна українська мова, а також забезпечено зв’язок зі службою підтримки, яка працюватиме цілодобово.
Нині запущено бета-версію проєкту, доступ до якої можна отримати за запрошеннями. Заявку на запрошення можна надіслати тут.
Зареєструватись у застосунку можна дистанційно через Дію. Для реєстрації потрібен PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).
Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери ПриватБанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Наразі у необанку 6,5 млн клієнтів.
Раніше Сергій Тігіпко, власник Універсалбанку (на ліцензії якого працює monobank) заявляв, що monobank коштує більше, ніж $1 млрд, а річний прибуток від проєкту перевищує $300 млн. Також саме він першим анонсував запуск проєкту у Польщі — ще в листопаді 2022-го року.
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