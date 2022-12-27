monobank потроїв кешбек для ФОП у разі розрахунку карткою — до кінця зими

Під час повномасштабного російського вторгнення український бізнес зазнав суттєвих втрат та тиску. Через ракетні та артилерійські обстріли багато підприємств було фізично знищено, багато працівників стали до лав ЗСУ та тероборони або виїхали з України. Щоб підтримати своїх клієнтів-підприємців, monobank запустив акцію для них.

«Ми дуже хочемо підтримати наших клієнтів-підприємців і впевнені, що саме на підприємцях тримається економіка нашої країни», – зазначив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Протягом усієї зими ФОП можуть розраховуватись своїми підприємницькими картками та отримувати утричі збільшений відсоток кешбека. Наприклад, якщо звичайна ставка кешбека в певній категорії становить 1% при розрахунку власними коштами та 0,75% при розрахунку кредитними коштами, то при оплаті карткою ФОП кешбек збільшується до 3% від суми оплати.

Ті, хто отримують не кешбек, а милі, не можуть очікувати на потроєння миль. Але кількість миль теж нараховується більше у разі розрахунку карткою ФОП (15 миль за 1 000 грн витрат для власників платинових карток та 20 миль за 1 000 грн витрат для власників залізних карток).

Як повідомляє Олег Гороховський, у листопаді 2022 року на рахунки ФОП у monobank надійшло близько 12 млрд грн. 78% цих коштів було переказано на особисті картки підприємців. Наразі в monobank відкрито рахунки для понад 190’000 ФОПів. З них активно використовується близько 60% рахунків.

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Таким чином, до кінця зими підприємці можуть не перераховувати кошти з рахунку ФОП на особисті рахунки, а розраховуватись відразу карткою ФОП та отримувати збільшений кешбек.

Слід зазначити, що раніше існувала заборона на використання коштів з рахунку ФОП на особисті потреби. Проте пізніше цю норму скасували. Податкова служба також підтвердила, що фізичні особи-підприємці можуть використовувати кошти з підприємницького рахунку для власних потреб, але лише після сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.