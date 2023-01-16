Monobank запустив збір на допомогу постраждалим в Дніпрі — за донати розіграють 100 металевих карток IRON з безоплатним обслуговуванням на 2 роки

Monobank анонсував наступний благодійний збір — цього разу це окрема благодійна «банка» для збору грошей на допомогу постраждалим сім’ям в Дніпрі. Деталі повідомив на своїх сторінках в соцмережах співзасновник необанку Олег Гороховський.

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Охочі можуть задонатити на відповідну банку mono за цим посиланням — Monobank зі свого боку перерахував 5 млн гривень та, за традицією, мотивує інших активніше донатити розіграшем призів. Цього разу можна виграти одну зі 100 преміальних металевих карток IRON з безплатним обслуговуванням на 2 роки. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зробити донат не менше 100 гривень — відповідно, чим більше внесків по 100 грн, тим більше шансів на виграш. Також є окремий приз — за найбільший донат обіцяють прапор України за підписом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Гроші збиратимуть до вчора 17 січня, після чого всю суму передадуть одному з фондів, що допомагатиме постраждалим у цій трагедії. Підсумки розіграшу та імена переможців повідомлять 18 січня у телеграм-каналі ОГо.

Менше ніж за годину вдалося акумулювати майже 9,3 млн гривень пожертв.

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Під час масованої російської атаки на Україну 14 січня одна із ракет Х-22, запущених за допомогою дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з району Курської області, влучила в житлових багатоквартирний будинок, повністю зруйнувавши цілий під’їзд (у ньому було 72 квартири, у яких згідно з прописками могло проживати 100-200 людей, зокрема близько 50 дітей). Рятувально-пошукова операція у Дніпрі триває вже другу добу — станом на зараз росіяни вбили 35 осіб, загиблих є двоє дітей. Також відомо про 75 поранених, зокрема 14 дітей. Ще 39 людей вдалося врятувати, а доля ще 35 мешканців будинку невідома. Наразі на місці трагедії під завалами триває пошук потерпілих.