Морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів в т.о. Криму – операцію провело ГУР МО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) провело чергову успішну операцію з демілітаризації окупантів. Підрозділ Group 13 за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив швидкісний катер російських загарбників.

ГУР опублікувало у своєму Telegram-каналі відео удару морським дроном Magura V5 по швидкісному катеру ворога. Ефективне знищення військової техніки загарбників відбулося у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму.

«Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму», ─ зазначили в ГУР МО.

Раніше за допомогою ударних морських дронів Magura V5 українські захисники вже знищили російські кораблі «цезарь куніков», «івановєц», «сєрґєй котов», «акула» та «серна», а також пошкодили корабель «іван хурс».

Нагадаємо, Magura V5 являє собою багатоцільовий надводний корабель, здатний виконувати різноманітні задачі. Це можуть бути спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові місії. Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють безпілотнику пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

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Характеристики Magura V5: