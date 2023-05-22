Mortal Kombat 1 — чергова гра, для якої знадобиться 100 ГБ вільного місця на накопичувачі

Минулого тижня NetherRealm анонсувала файтинг Mortal Kombat 1, і гра вийде вже у вересні цього року. Тепер гра отримала сторінку у Steam, яка містить інформацію про системні вимоги.

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За нинішніми мірками системні вимоги Mortal Kombat 1 досить скромні. Ігри достатньо 8 ГБ оперативної пам’яті та відеокарти рівня GTX 1080 Ti або Radeon RX 5700 XT. Оскільки файтинги зазвичай розраховані на частоту кадрів 60 кадрів в секунду, вони не такі вимогливі, як шутери. Але з іншого боку, для установки Mortal Kombat 1 буде потрібно 100 ГБ доступного дискового простору, що дуже багато. Заради справедливості слід зазначити, що Mortal Kombat 11 займала приблизно таку ж кількість місця, в основному завдяки кінематографії з роздільною здатністю 4K.

Поки що не уточнюється, на яку роздільну здатність або частоту кадрів націлилися розробники, вказуючи системні вимоги Mortal Kombat 1. Однак для запуску гри на додаток до 100 ГБ дискового простору потрібен 64-бітовий процесор, 64-бітова ОС, DirectX 12 і система з наступними параметрами.

Мінімальні системні вимоги Mortal Kombat 1

ОС: Windows 10

Процесор: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 або Ryzen 5 2600

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 980 або AMD Radeon RX 470 або Intel Arc A750

Рекомендовані системні вимоги Mortal Kombat 1

ОС: Windows 10/11

Процесор: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770

Гра Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня. Вона вже доступна для попереднього замовлення. Ціна стандартної версії становить 1849 грн, а Premium Edition – 2599 грн. Зробивши попереднє замовлення, можна отримати ігрового персонажа Шан Цзуна.

Джерело: pcgamer