Можна зробити так, щоб російські Starlink на фронті не працювали – Федоров

З 2023 року з’явилося багато даних про використання інтернету Starlink російськими окупаційними військами вздовж лінії фронту. Це створює певні проблеми для Сил оборони України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що він обговорював це питання із засновником SpaceX Ілоном Маском ще до того, як воно набуло публічного резонансу.

«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було», — сказав Федоров.

Він додав, що у SpaceX є можливість відключити термінали Starlink на тимчасово окупованій території України, «але для нас це також буде катастрофічно».

«Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов’язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з’являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX», — підкреслив міністр.

Водночас Федоров не вірить в існування зв’язку між тим, що в армії РФ з’явились термінали Starlink, й тим, як Ілон Маск нині коментує російсько-українську війну.

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«Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати», — додав Федоров.

Джерело: suspilne

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