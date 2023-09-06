Мультфільм за Stray — Annapurna вже працює над адаптацією відомого симулятора кота

За мотивом кіберпанк-хіта Stray з рудим котом у головній ролі вийде анімаційний фільм. Annapurna Animation так надихнулася успіхом своєї першої анімованої повнометражки Nimona, що запросила звідти одного з режисерів.

За словами голови Annapurna Animation Роберта Бейрда, фільм активно розробляється і що це буде найкращий за всі часи фільм у стилі hopepunk. Це щось на зразок кіберпанку, але з долею оптимізму, який є формою опору тиранії.

Дрон-компаньйон B-12 стане значною частиною фільму. За задумом, сцени з ним та котом мають забезпечувати веселу динаміку.

Режисером проєкту стане Нік Бруно, що зняв уже згадуваний мультфільм Nimona. Також Annapurna Animation планує співпрацю з Крисом Веджем, режисером «Льодовикового періоду» в ще не названому проєкті, передає EW.