Multiview в YouTube TV (перегляд кількох потоків на одному екрані) тепер доступна на Android-пристроях

Минулого місяця YouTube TV додав підтримку функції Multiview у свій застосунок для iOS. А тепер відповідна можливість стає доступною і на платформі Android.

YouTube TV представив попередню версію Multiview у березні 2023 року. Спочатку ця функція працювала на розумних телевізорах та стримінгових пристроях. Надалі доступність поступово розширювалася. Ця функція дозволяє користувачам YouTube TV дивитися кілька трансляцій одночасно на одному дисплеї, наприклад, кілька спортивних ігор. Здебільшого функція обмежується спортивним контентом.

Тепер цей вид сітки з декількома потоками з’являється на смартфонах та планшетах з Android у тих користувачів, які оформили підписку на YouTube TV. Щоб скористатися функцією, необхідно встановити версію YouTube TV 8.17 для Android. Одночасно можна переглядати до чотирьох попередньо вибраних прямих трансляцій.

Multiview може працювати на будь-якому пристрої та не потребує «потужного обладнання», оскільки інтенсивна обробка виконується на серверах YouTube. Фактично пристрій користувача «бачить» лише один живий канал (замість двох-чотирьох окремих).

На Android користувачі можуть знайти Multiviews на вкладці Home. Після запуску необхідно торкнутися потрібного потоку, щоб почути його аудіо. Цей потік також отримає білу рамку, щоб користувач розумів, який звуковий супровід він чує.

Джерело: 9to5google

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