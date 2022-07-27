МВС: Платні номерні знаки тепер можна встановлювати на всі транспортні засоби: мотоцикли, вантажівки, автобуси тощо

МВС повідомило, що відтепер платні номерні знаки можна встановлювати на всі транспортні засоби в Україні. «Красиві» поєднання із парних чисел як то «5577» або чийсь рік народження «2000» стали доступними не тільки власникам легкових автомобілів.

Від 24 липня вступила в силу Постанова, яка стосується Порядку державної реєстрації транспортних засобів і дозволяє платні номерні знаки абсолютно всім транспортним засобам.

Тож, власники мопедів, моторолерів, мотоциклів, три- і квадроциклів, вантажних авто, автобусів, якщо ви завжди хотіли певну комбінацію цифр і не могли її отримати, тепер можна.

Така процедура заміни номерного знаку, відповідно, означає перереєстрацію транспортного засобу. Вартість цієї послуги орієнтовно 512 грн (послуга + бланк свідоцтва). А вартість свого омріяного номерного знаку Ви можете перевірити онлайн.

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Для перереєстрації, виберіть зручний вам територіальний сервісний центр МВС і зареєструйтесь для отримання послуги. Перелік документів, що треба мати з собою фізичній особі або юридичній особі можна переглянути тут.

Крім того, умови платного зберігання номерних знаків у сервісних центрах МВС змінено і продовжено на час воєнного стану. Знищення номерних знаків, які перебувають на зберіганні, відтерміновується до звернення власника. Тобто, якщо термін зберігання ваших номерних знаків вичерпався, ви його не продовжили, бо не маєте такої можливості саме зараз, то номерні знаки поки що не утилізують. Відлік терміну зберігання цих номерних знаків зупиняється та їх знищення не проводиться.

Надалі продовжити термін зберігання номерних знаків буде можливо вже після скасування воєнного стану. При цьому, якщо ви не маєте змоги сплатити за зберігання номерних знаків під час воєнного стану, то ваш номерний знак все одно залишатиметься на зберіганні. Оплату можна буде внести пізніше. Зауважимо, передачу номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших територіальних сервісних центрів МВС не передбачено законодавством.

Нагадаємо, що з 24 липня в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення.

Джерело: МВС