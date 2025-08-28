На Netflix вийшов детектив "Клуб убивств по четвергах" Кріса Коламбуса

Актори фільму "Клуб убивств по четвергах"

Відсьогодні на Netflix транслюється новий фільм Кріса Коламбуса — комедійний детектив “Клуб убивств по четвергах”, де група пенсіонерів на чолі з Гелен Міррен і Пірсом Броснаном розслідує таємниче вбивство.

Фільм триває 2 години і доступний для перегляду з українським дубляжем та субтитрами.

“Клуб убивств по четвергах” екранізує однойменний бестселлер Річарда Османда 2020 року, що оповідає про групу пенсіонерів з розкішного будинку для літніх людей “Куперс-Чейз”, які об’єднуються, щоб розкрити вбивство забудовника.

Головні персонажі: екс-шпигунка Елізабет (Міррен), колишній профспілковий активіст (Броснан), медсестра на пенсії Джойс (Селія Імрі) та психіатр Ібрагім (Бен Кінгслі). Режисером виступив Кріс Коламбус (“Сам удома”, “Гаррі Поттер”), а сценарій адаптували Кеті Бренд і Сюзанна Хіткот.

Наразі на Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг 73% на основі 40+ рецензій. Зі слів критиків, це “тепла та затишна британська містична комедія”, яка має кумедних персонажів, але разом з тим “не пропонує нічого особливого”.

“Фільм не робить революції в жанрі, і потребує доопрацювання. Але він достатньо милий, щоб виправдати дві години часу передплатників Netflix”, — підсумовують в одній з рецензій.

Нагадаємо, що 12 грудня на Netflix вийде інший довгоочікуваний детектив “Ножі наголо 3” з Бенуа Бланком Денієла Крейга. Раніше режисер розкрив деталі сюжету, які готують “готичну і похмуру історію” з відсиланням до Едгара По та Вашингтона Ірвінга — і місцем дії в пасторальному містечку Нової Англії, де кожен з мешканців “випробує свою віру”.

