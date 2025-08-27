"У чому сенс?": режисер фільмів "Гаррі Поттер" Кріс Коламбус критикує перші кадри серіалу HBO

Кріс Коламбус поділився думками про нову екранізацію "Гаррі Поттера" / Depositphotos, HBO

Кріс Коламбус відіграв ключову роль у створенні кінофраншизи “Гаррі Поттер”: зрежисував “Філософський камінь” і “Таємну кімнату”, а також виступив продюсером “В’язня Азкабану” — фільмів, які є, чи не найкращими в серії, на думку багатьох фанів.

Наразі франшиза переживає переродження з новим серіалом від HBO, що вже розпочав знімання першого сезону. Деякі кадри, зокрема з Гаррі і Геґрідом, потроху з’являються в мережі, а з ними ми й маємо реакцію самого Коламбуса — і вона не те щоб задовільна. У подкасті The Rest Is Entertainment режисер оригінальних фільмів каже, що “збентежений” рімейком і не певен, “чи він має сенс”:

“Я бачив ці фотографії. Він [Нік Фрост] одягнений в той самий костюм, який ми розробили для Геґріда. Якась частина мене подумала: “А в чому сенс?”. Я думав, що все буде інакше, але це все те ж саме. Все буде те ж саме”.

Водночас Коламбус відзначив, що йому лестить увага до розробок їхньої команди, тож “інша його частина” думає, що це може бути “справді захопливо”:

“З нетерпінням чекаю, що вони з цим зроблять. Частково, це свого роду дежавю”.

В окремому інтерв’ю виданню The Standard Коламбус розповів, що нещодавно зустрів Ніка Фроста і був з ним відвертим щодо ролі:

“Я сказав: “Це дуже сюрреалістично для мене — ви повинні зрозуміти, ми з Роббі Колтрейном були такі близькі”. Тож це просто дивно, химерно”.

Раніше режисер також відреагував на “трансгендерні погляди” авторки “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг, назвавши їх “дуже сумними”. Зірка “Останніх з нас” Педро Паскаль, нагадаємо, був дещо більш різким і навіть закликав “бойкотувати” серіал HBO через причетність до письменниці.

“Найчудовіше в цьому всьому те, що з першою, другою та третьою книгами ми хотіли зробити все це. Ми хотіли перенести все на екран, але в нас не було такої можливості”, — говорив Коламбус Variety до перегляду перших кадрів. “Тож для мене [серіал] — це можливість втілити всі ці сцени в життя”.

Наразі Коламбус просуває свій новий фільм “Клуб убивств по четвергах” про групу пенсіонерів-детективів на чолі з Пірсом Броснаном і Гелен Міррен. З 28 серпня стрічка буде доступна для перегляду на Netflix.

Щодо серіалу “Гаррі Поттер” від HBO, то на прем’єру першого сезону очікуємо вже у 2027 році.

Джерело: Deadline, Variety