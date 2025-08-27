"У чому сенс?": режисер фільмів "Гаррі Поттер" Кріс Коламбус критикує перші кадри серіалу HBO

Новини Кіно 27.08.2025 comment views icon

Кріс Коламбус відіграв ключову роль у створенні кінофраншизи “Гаррі Поттер”: зрежисував “Філософський камінь” і “Таємну кімнату”, а також виступив продюсером “В’язня Азкабану” — фільмів, які є, чи не найкращими в серії, на думку багатьох фанів.

Наразі франшиза переживає переродження з новим серіалом від HBO, що вже розпочав знімання першого сезону. Деякі кадри, зокрема з Гаррі і Геґрідом, потроху з’являються в мережі, а з ними ми й маємо реакцію самого Коламбуса — і вона не те щоб задовільна. У подкасті The Rest Is Entertainment режисер оригінальних фільмів каже, що “збентежений” рімейком і не певен, “чи він має сенс”:

“Я бачив ці фотографії. Він [Нік Фрост] одягнений в той самий костюм, який ми розробили для Геґріда. Якась частина мене подумала: “А в чому сенс?”. Я думав, що все буде інакше, але це все те ж саме. Все буде те ж саме”.

Нік Фрост в образі нового Геґріда для серіалу «Гаррі Поттер» від HBO
Нік Фрост в образі нового Геґріда для серіалу “Гаррі Поттер” від HBO

Водночас Коламбус відзначив, що йому лестить увага до розробок їхньої команди, тож “інша його частина” думає, що це може бути “справді захопливо”:

“З нетерпінням чекаю, що вони з цим зроблять. Частково, це свого роду дежавю”.

Оголошено тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO
Тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO

В окремому інтерв’ю виданню The Standard Коламбус розповів, що нещодавно зустрів Ніка Фроста і був з ним відвертим щодо ролі:

“Я сказав: “Це дуже сюрреалістично для мене — ви повинні зрозуміти, ми з Роббі Колтрейном були такі близькі”. Тож це просто дивно, химерно”.

Раніше режисер також відреагував на “трансгендерні погляди” авторки “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг, назвавши їх “дуже сумними”. Зірка “Останніх з нас” Педро Паскаль, нагадаємо, був дещо більш різким і навіть закликав “бойкотувати” серіал HBO через причетність до письменниці. 

“Найчудовіше в цьому всьому те, що з першою, другою та третьою книгами ми хотіли зробити все це. Ми хотіли перенести все на екран, але в нас не було такої можливості”, — говорив Коламбус Variety до перегляду перших кадрів. “Тож для мене [серіал] — це можливість втілити всі ці сцени в життя”.

Наразі Коламбус просуває свій новий фільм “Клуб убивств по четвергах” про групу пенсіонерів-детективів на чолі з Пірсом Броснаном і Гелен Міррен. З 28 серпня стрічка буде доступна для перегляду на Netflix.

Щодо серіалу “Гаррі Поттер” від HBO, то на прем’єру першого сезону очікуємо вже у 2027 році.

Нові кадри зі зйомок серіалу “Гаррі Поттер”: родина Візлі прямує на платформу 9¾

Джерело: Deadline, Variety

