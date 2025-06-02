Новини Кіно 02.06.2025 о 12:11 comment views icon

Перший тизер і дата виходу «Ножі наголо 3» — детектив Бенуа Блан натрапляє на «Святий Грааль» у світі злочинів

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Катерина Даньшина

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Перший тизер і дата виходу «Ножі наголо 3» — детектив Бенуа Блан натрапляє на «Святий Грааль» у світі злочинів
Netflix

Netflix випустив перший тизер «Ножі наголо 3: Прокинься, мрець» — третього фільму в серії пригод детектива Бенуа Блана (Денієл Крейґ), який на цей раз стикнеться з, певно, найскладнішою у своєму житті справою.

«Неможливий злочин», — каже Блан у тизері, уточнюючи, що вбивство, яке він має розкрити «це Святий Грааль».

Фільм «Ножі наголо 3» ще немає офіційного синопсиса, але сценарист Раян Джонсон, який був двічі номінований на «Оскар» за франшизу, натякав, що Бенуа Блан візьметься за «найнебезпечнішу справу» у своєму житті. Вже традиційно для серії продовження залучає зірковий акторський склад, де в компанії оновленого Крейґа з’являються Кейлі Спейні («Чужий: Ромул»), Джош О’Коннор («Корона»), Джош Бролін, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон та ін.

Серія «Ножі наголо» стартувала у 2019 році за участі Крейґа, Ани де Армас, Кріса Еванса та ще багатьох зірок першої величини. Фільм мав успішний прокат із заробітками у $312 млн по всьому світу, попри трансляцію в часи пандемії, тож очікувано приніс за собою продовження з підзаголовком «Скляна цибуля». У другому випадку прокат був обмеженим з пріоритетом на покази Netflix, до великого суму виконавця головної ролі, і зібрав всього $13 млн.

Раніше інсайдери повідомляли, що виробництво триквелу обійдеться у $210 млн — у 5 разів дорожче за перший фільм.

Третій фільм дещо змінює «веселу» тональність другого, де події розгортались на сонячному грецькому острові. Детектив повертається на американську землю, щоб розслідувати вбивство в невеликому містечку, яке разом з тим несе більшу загрозу, аніж його попередні справи. Відео пропонує дещо містичні кадри місцевої церкви й Бенуа Блана в зажурі десь на закинутому кладовищі.

«Ножі наголо 3: Прокинься, мрець» вийде на стримінгу 12 грудня.

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