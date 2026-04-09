09.04.2026

Тримайте трейлер: на Apple TV повертається визнаний лондонський кримінальний трилер

Андрій Шадрін

"Кримінальне минуле". Apple TV / 9to5mac

Наступним кримінальним трилером від Apple TV стане повернення серіалу “Кримінальне минуле” (Criminal Record), другий сезон якого виходить на екрани пізніше цього місяця: вже вийшов новий трейлер — якраз напередодні прем’єри 22 квітня.


Найвідомішим серіалом Apple TV, події якого розгортаються в Лондоні, залишається “Кульгаві коні” (Slow Horses), проте “Кримінальне минуле” — це ще один британський кримінальний трилер, який вартий вашої уваги. Перший сезон отримав схвальні відгуки критиків завдяки потужній грі головних зірок — Пітера Капальді та Куш Джамбо. І новий сезон уже майже тут.

Прем’єра другого сезону “Кримінального минулого” відбудеться в середу, 22 квітня, з виходом першої серії, після чого нові епізоди з’являтимуться щотижня до 10 червня. Ось синопсис сезону, а за ним — новий трейлер:

“Кримінальне минуле” — це потужна, орієнтована на персонажів драма, події якої відбуваються в самому центрі сучасного Лондона. Вона досліджує неможливість охорони правопорядку в умовах, коли істина стає предметом маніпуляцій. У другому сезоні, коли під час політичного мітингу зарізали молоду людину, ворогуючі поліцейські Джун Ленкер і Деніел Хегарті змушені піти на неспокійний союз. Але те, що починається як полювання на вбивцю, переростає в секретну операцію з метою зірвати змову ультраправих терористів у центрі Лондона”.

Далі пропонується одразу переглянути й перший сезон “Кримінального минулого” на Apple TV. Якщо ви шукаєте більше рекомендацій у жанрі трилера або криміналу, зараз транслюються серіали “Неідеальні жінки” (Imperfect Women) та “Твої друзі та сусіди” (Your Friends & Neighbors).


Цікавим аспектом виробництва є те, що виконавці головних ролей, Пітер Капальді та Куш Джамбо, виступають також виконавчими продюсерами серіалу. Це дозволило їм глибше впливати на розвиток своїх персонажів та посилити психологічну напругу в кадрі. Капальді, відомий своєю роллю в “Докторі Хто”, навмисно втілив образ Хегарті як максимально закритого та неоднозначного антигероя, щоб створити різкий контраст із прогресивними методами розслідування Джун Ленкер.

Кадр із фільму “Кримінальне минуле” / Image; Apple TV / 9to5mac

Творцем проєкту є Пол Рутман, сценарист популярного детективного хіта “Віра” (Vera), який залучив до консультацій реальних офіцерів поліції Лондона. Завдяки цьому серіал вирізняється високим рівнем реалізму в зображенні бюрократичних перешкод та корупції всередині Скотленд-Ярду.

Другий сезон обіцяє ще більше масштабних натурних зйомок на вулицях британської столиці, демонструючи не туристичний Лондон, а його сувору та автентичну сторону. Окрім кримінальної складової, серіал піднімає гострі соціальні питання, такі як інституційний расизм та конфлікт поколінь у правоохоронних органах.

У новому сезоні акцент зміщується на цифрову епоху та використання соціальних мереж для маніпулювання громадською думкою під час політичних криз. Такий підхід робить “Кримінальне минуле” не просто черговим детективом, а актуальним політичним коментарем до подій, що відбуваються в сучасній Британії.

Джерело: 9to5mac

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
