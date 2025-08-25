Новини Кіно 25.08.2025 comment views icon

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"
Кадри з фільму "Ножі наголо 3"

Триквел у серії “Ножі наголо” готує нову божевільну справу для детектива Бенуа Бланка, яка на цей раз може стати для нього фактично “питанням життя та смерті”. Вже втретє за режисуру береться Раян Джонсон, який у недавньому інтерв’ю пролив трохи світла на деталі сюжету стрічки, що отримала підзаголовок “Прокинься, мрець”.

Перший фільм в серії “Ножі наголо” пропонував осінньо-сімейну атмосферу, тоді як його сиквел, “Скляна цибуля”, переніс глядачів на сонячний острів в Греції. “Прокинься, мрець” натомість готує нам “готичну і похмуру історію” з відсиланням до Едгара По та Вашингтона Ірвінга — і місцем дії в пасторальному містечку Нової Англії, де кожен з мешканців “випробує свою віру”.

“В центрі сюжету — церква, і всі підозрювані — постійні парафіяни”, — інтригує Джонсон в коментарі Empire. “Бланк дивиться на це так: це просто вбивство, я можу його розкрити”. Однак те, як воно подається, виглядає як неможлива подія. Майже диво. І детектив, як раціоналіст береться за те, що вміє найкраще — довести, що це не так”.

Що ж може стати дивом в цьому випадку? Зважаючи на підзаголовок фільму, то повернення жертви з могили. Принаймні таким чином нам можуть початково подати матеріал, а Бланк вже все розставить по місцях.

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка
Кадри з фільму “Ножі наголо 3”

Як і в попередніх двох історіях, персонаж Денієла Крейґа працюватиме не сам: на цей раз в якості асистента до нього приєднається отець Джад, якого грає Джош О’Коннор.

“Зрештою він об’єднується з Бланком у розслідуванні таємниці”, — підтверджує ці припущення Джонсон.

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"
Кадри з фільму “Ножі наголо 3”

Разом з тим Джонсон уточнює, що цей новий розділ є можливістю для детектива “переосмислити власну сутність”:

“Тут у нього найбільша особиста подорож. Бенуа має взаємодіяти з таємницею по-іншому. Він знаходиться в зовсім іншому становищі, ніж у двох попередніх фільмах. Нам з Денієлом було дуже весело розмірковувати про те, на якому етапі життя знаходиться Бланк. І я думаю, що він має певні проблеми!”.

А як щодо головних підозрюваних? Ці непрості ролі візьме на себе традиційно великий зірковий склад: Гленн Клоуз, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Деріл Маккормак, Томас Хейден Черч та Джош Бролін, який раніше розповідав, що “мріяв про цю роль”.

Хто зрештою виявиться злочинцем, ми зможемо дізнатися вже 12 грудня, коли “Ножі наголо: Прокинься, мрець” вийде на Netflix.

Серія “Ножі наголо” стартувала у 2019 році за участі Крейґа, Ани де Армас, Кріса Еванса та ще багатьох зірок першої величини. Фільм мав успішний прокат із заробітками у $312 млн по всьому світу, попри трансляцію в часи пандемії, тож очікувано приніс за собою продовження з підзаголовком “Скляна цибуля”. У другому випадку прокат був обмеженим з пріоритетом на покази Netflix, до великого суму виконавця головної ролі, і зібрав всього $13 млн. Раніше інсайдери повідомляли, що виробництво триквелу обійдеться у $210 млн — у 5 разів дорожче за перший фільм.

Перший тизер і дата виходу «Ножі наголо 3» — детектив Бенуа Блан натрапляє на «Святий Грааль» у світі злочинів

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
"Хижак" посунув Стівена Кінга: фільм "Людина, що біжить" вийде пізніше, ніж очікувалось
«Ти несправна програма, що хоче жити»: новий трейлер «Трон: Арес» представляє Джареда Лето, як ШІ і суперсолдата
Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків
Фільм жахів "Зброя" заробив за 10 днів більше, ніж великий провал Disney за два місяці
Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"
Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»
З'явились перші реакції на "Храм кісток" — сиквел "28 років по тому"
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
Головний претендент на "Оскар": вийшов трейлер трагікомедії "Джей Келлі" з Джорджем Клуні та Адамом Сендлером
Facebook це не сподобається: «Соціальна мережа 2» офіційно в роботі, сценарій пишуть за розслідуванням WSJ
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі
«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Apple розізлила власників iPhone рекламою в Apple Wallet — програма видає сповіщення з анонсом фільму «Формула-1»
Горор очима собаки: трейлер нашумілого фільму "Хороший хлопчик" з 95% на Rotten Tomatoes
Перший погляд на фентезі-бойовик «Руда Соня» — дияволиця з мечем повертається у втіленні Матильди Лутс
Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет
"Месники" з'їли всі гроші? Marvel шукає невідомих акторів для нових Людей Ікс, щоб зекономити
Фільм жахів "Зброя" може отримати приквел про тітку Гледіс, — THR
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати