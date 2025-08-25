Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"

Кадри з фільму "Ножі наголо 3"

Триквел у серії “Ножі наголо” готує нову божевільну справу для детектива Бенуа Бланка, яка на цей раз може стати для нього фактично “питанням життя та смерті”. Вже втретє за режисуру береться Раян Джонсон, який у недавньому інтерв’ю пролив трохи світла на деталі сюжету стрічки, що отримала підзаголовок “Прокинься, мрець”.

Перший фільм в серії “Ножі наголо” пропонував осінньо-сімейну атмосферу, тоді як його сиквел, “Скляна цибуля”, переніс глядачів на сонячний острів в Греції. “Прокинься, мрець” натомість готує нам “готичну і похмуру історію” з відсиланням до Едгара По та Вашингтона Ірвінга — і місцем дії в пасторальному містечку Нової Англії, де кожен з мешканців “випробує свою віру”.

“В центрі сюжету — церква, і всі підозрювані — постійні парафіяни”, — інтригує Джонсон в коментарі Empire. “Бланк дивиться на це так: це просто вбивство, я можу його розкрити”. Однак те, як воно подається, виглядає як неможлива подія. Майже диво. І детектив, як раціоналіст береться за те, що вміє найкраще — довести, що це не так”.

Що ж може стати дивом в цьому випадку? Зважаючи на підзаголовок фільму, то повернення жертви з могили. Принаймні таким чином нам можуть початково подати матеріал, а Бланк вже все розставить по місцях.

Як і в попередніх двох історіях, персонаж Денієла Крейґа працюватиме не сам: на цей раз в якості асистента до нього приєднається отець Джад, якого грає Джош О’Коннор.

“Зрештою він об’єднується з Бланком у розслідуванні таємниці”, — підтверджує ці припущення Джонсон.

Разом з тим Джонсон уточнює, що цей новий розділ є можливістю для детектива “переосмислити власну сутність”:

“Тут у нього найбільша особиста подорож. Бенуа має взаємодіяти з таємницею по-іншому. Він знаходиться в зовсім іншому становищі, ніж у двох попередніх фільмах. Нам з Денієлом було дуже весело розмірковувати про те, на якому етапі життя знаходиться Бланк. І я думаю, що він має певні проблеми!”.

А як щодо головних підозрюваних? Ці непрості ролі візьме на себе традиційно великий зірковий склад: Гленн Клоуз, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Деріл Маккормак, Томас Хейден Черч та Джош Бролін, який раніше розповідав, що “мріяв про цю роль”.

Хто зрештою виявиться злочинцем, ми зможемо дізнатися вже 12 грудня, коли “Ножі наголо: Прокинься, мрець” вийде на Netflix.

Серія “Ножі наголо” стартувала у 2019 році за участі Крейґа, Ани де Армас, Кріса Еванса та ще багатьох зірок першої величини. Фільм мав успішний прокат із заробітками у $312 млн по всьому світу, попри трансляцію в часи пандемії, тож очікувано приніс за собою продовження з підзаголовком “Скляна цибуля”. У другому випадку прокат був обмеженим з пріоритетом на покази Netflix, до великого суму виконавця головної ролі, і зібрав всього $13 млн. Раніше інсайдери повідомляли, що виробництво триквелу обійдеться у $210 млн — у 5 разів дорожче за перший фільм.