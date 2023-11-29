На Різдво діти хочуть підписки на ігри та електронні гроші, а не нові ігри чи інші подарунки – дослідження

Асоціація розважального програмного забезпечення Великої Британії (ESA) оприлюднила нові дані, які свідчать про те, що в цей святковий сезон діти понад усе хочуть подарунків, пов’язаних із відеоіграми. Але якщо «розкопати» трохи більше, виявиться, що більшість дітей не хочуть нових ігор. Натомість цього року вони шукають у своїх панчохах цифрову валюту або підписку на відеогру.

У 2022 році 90% відеоігор, проданих у Великобританії, були цифровими. Тому не дивно, що мало хто з дітей запитує нові фізичні копії ігор для Xbox або PlayStation. Але те, що може декого здивувати – більшість дітей, здається, просто бажають віртуальних грошей або підписки на грі.

Звіт ESA показує, які подарунки просять на це Різдво діти віком від 10 до 17 років у Сполучених Штатах. Найбільш запитувані подарунки були пов’язані з відеоіграми, вони склали 72% отриманих відповідей. 86% хлопців та 59% бажають саме відеоігри. Але чого конкретно вони хотіли? Найпопулярнішою відповіддю були «підписки на ігри» (39%). Другий за популярністю запит – «внутрішньоігрова валюта» (29%). Найменше у цьому сегменті дітей цікавили фізичні копії ігор – лише 22%.

Зрештою, подібні дані про вподобання дітей можна отримати з власного досвіду і не тільки у Британії. Тенденція може здаватися дивною, але дорослі часто «відстають у часі» і не завжди точно можуть визначити, що саме цікаво дітям.

Джерело: Kotaku