Дітям до 14 заборонять соцмережі: Австрія готує новий закон

Вадим Карпусь

Соцмережі під забороною: Австрія вводить обмеження для дітей / Depositphotos

Австрія готує нові обмеження для соцмереж. Цього разу мова йде про всіх користувачів віком до 14 років. Влада планує внести відповідний законопроєкт до кінця червня, що робить країну однією з найжорсткіших у Європі в цьому питанні.


Ініціатором виступив віцеканцлер Андреас Баблер, який також очолює Соціал-демократичну партію Австрії. За його словами, нові правила стануть частиною ширшого пакета заходів для захисту дітей від негативного впливу соцмереж. У цей пакет входять не лише вікові обмеження, а й підвищення рівня медіаграмотності та чіткі вимоги до платформ.

Поки що законодавці не розкривають конкретних механізмів реалізації. Водночас Австрія має приклад для наслідування, спираючись на міжнародний досвід. Наприклад, Австралія вже запровадила заборону соцмереж для користувачів віком до 16 років. Подібні обмеження зараз обговорюють Іспанія та Велика Британія.

Окремо варто згадати Індонезію, яка нещодавно затвердила правила, що забороняють користування соцмережами для осіб віком до 16 років. Йдеться про такі платформи, як TikTok, YouTube і Roblox. Закон уже набув чинності, але впровадження відбувається поступово — до повного виконання вимог усіма сервісами.


Таким чином, Австрія рухається в межах глобального тренду: держави дедалі активніше намагаються регулювати доступ дітей до цифрового контенту, зокрема через вікові бар’єри та контроль платформ. Наскільки ефективними виявляться ці обмеження, покаже час.

Джерело: engadget

