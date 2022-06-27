На Сhange.org створили петицію в підтримку позову проти Prosus – власника Avito, де публікують оголошення про залучення найманців для війни в Україні

Фундація «Українські жертви війни» планує розпочати судовий процес проти компанії Prosus та її дочірніх компаній. Нагадаємо, Prosus володіє OLX Group, до складу якої входить російський портал оголошень Avito. Саме діяльність Avito і викликає обурення Фундації.

Річ у тім, що на порталі Avito розміщуються оголошення про залучення бойовиків до російських окупаційних військ, яки чинять звірства та злочини в Україні. Таких найманців набирають до місцевих підрозділів у багатьох регіонах росії, а потім переправляють в Україну. Крім того, на сторінках Avito російські мародери розміщують об’яви про продаж викрадених в Україні речей. Таким чином, платформа Avito сприяє скоєнню злочинів проти України та українців.

Акції компанії Prosus розміщені у Нідерландах. Згідно з місцевим законодавством та публічною політикою Prosus щодо прав людини, компанія зобов’язана активно втручатися в порушення прав людини та зупиняти їх. Зрозуміло, що оголошення про вербування солдатів сприяє порушенню прав людини в Україні, дозволяючи рф шукати новобранців на ці порушення.

Однак, всупереч цим зобов’язанням та відповідальності, Prosus не робить жодних дій, щоб припинити ці порушення. Раніше компанія оголосила про припинення співпраці з Avito, а керівництво платформою, начебто, взяло на себе російське керівництво. Разом з тим Prosus оголосила про намір продати Avito. Якщо новим власником стане безвідповідальна особа, існує великий ризик, що рекламні оголошення про пошук найманців для війни проти України стануть ще більш поширеним явищем. Prosus не захотіла надати жодних гарантій, що після продажу Avito будуть вжиті відповідні заходи проти подібної реклами. Це при тому, що Prosus має право домовитися з потенційним покупцем про такі гарантії.

З урахуванням всього перерахованого, Фундація «Українські жертви війни» має намір розпочати судовий процес проти Prosus, вимагаючи від неї остаточно припинити розміщення незаконних оголошень. Якщо Prosus збирається продати Avito, компанія має дати гарантію, що покупець гарантує, що незаконна реклама та оголошення не з’являться на Avito. Фундація «Українські жертви війни» незабаром розпочне попередній судовий процес у суді Амстердаму за режимом колективних позовів Нідерландів, щоб змусити Prosus вжити відповідних заходів, щоб запобігти онлайн-вербування для російських військових.

Тому Фундація звертається до всіх небайдужих із закликом підписати петицію та підтримати справу проти Prosus. Це дозволить показати суду, що ініціатива має широку підтримку. Фундація шукає підтримки у жертв війни в Україні, таких як жителі України та біженці. Сюди входять ті, хто виїхав з України тимчасово або назавжди з 2014 року. Інші небайдужі також можуть підписати петицію (за наступною адресою) та підтримати позов Фундації проти Prosus.

Додамо, на сайті є й інші гідні уваги петиції, наприклад, про недопущення вивезення викраденого росією українського зерна та закликами до компаній припинити роботу в росії.