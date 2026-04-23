Spotify топ виконавців і пісень усіх часів: Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd / Variety

До 20-річчя сервісу Spotify вперше опублікував рейтинги найбільш стримуваних виконавців, пісень, альбомів, подкастів і аудіокниг за всю історію платформи. Раніше компанія ніколи не розкривала зведену статистику такого масштабу.





Список артистів очолила Taylor Swift, на другому місці — Bad Bunny, на третьому — Drake. Далі йдуть The Weeknd і Ariana Grande. У топ-20 також потрапили Billie Eilish, Eminem, Kanye West, BTS і Kendrick Lamar.

Серед пісень лідирує Blinding Lights від The Weeknd. На другій позиції — Shape of You від Ed Sheeran. Третє місце зайняла Sweater Weather від The Neighbourhood — результат, який навряд чи очікував хтось, крім фанатів гурту.

До топ-10 також увійшли As It Was від Harry Styles, Someone You Loved від Lewis Capaldi і Sunflower із саундтреку до мультфільму Spider-Man: Into the Spider-Verse у виконанні Post Malone та Swae Lee.





У рейтингу альбомів першу позицію посів Un Verano Sin Ti від Bad Bunny. Друге і п’яте місця — у The Weeknd із Starboy і After Hours відповідно. Третє — у Ed Sheeran із ÷ (Deluxe). До топ-20 увійшли також Sour від Olivia Rodrigo, Future Nostalgia від Dua Lipa і Midnights від Taylor Swift.

Серед подкастів беззаперечний лідер — The Joe Rogan Experience. На другому і сьомому місцях — німецькомовні шоу Gemischtes Hack і Fest & Flauschig, що свідчить про вагу німецькомовної аудиторії Spotify. Список аудіокниг очолила A Court of Thorns and Roses Сари Дж. Маас — перша частина серії, три книги якої увійшли до топ-20.

Spotify застеріг: рейтинги зміщені на користь останніх років, оскільки кількість підписників сервісу постійно зростала. Сьогодні платформа налічує 290 млн платних підписників і є найбільшим стрімінговим музичним сервісом у світі. Також незрозуміло, як враховувалися прослуховування платних і безкоштовних акаунтів.

Компанія анонсувала, що у найближчі дні опублікує додаткові списки та детальні дані.

Джерело: Variety