На тлі змішаних оцінок серіалу «Аватар: Останній Маг Повітря» стало відомо, що однойменний фільм буде продовженням мультсеріалу Nickelodeon

Новий фільм «Аватар: Останній маг повітря», що вийде в кінотеатрах 10 жовтня 2025 року, продовжить дію мультсеріалу Nickelodeon. Про це стало відомо з офіційної сторінки мультсеріалу в Instagram. Тим часом однойменний серіал на Netflix отримав змішані оцінки: критики на Rotten Tomatoes створили рейтинг свіжості 59%, тоді як глядачі — 75%.
Починаючи з 2025 року, Avatar Studios (заснована Nickelodeon спільно з Paramount+ у 2021 році для розширення всесвіту «Аватара») планує випускати новий анімаційний фільм і шоу щороку, передає HT.
1. Новий фільм Avatar The Last Airbender — Adult Gaang.
Саме цей анімаційний фільм має відновити дію оригінального серіалу Nickelodeon. Прем’єра майбутнього фільму запланована на 10 жовтня 2025 року. Повідомляється, що наступний розділ буде присвячений головним героям — Аангу, Катарі, Сокці, Зуко і Тофу — коли тим було від 20 до 30 років.
Цей проєкт вперше анонсували у 2021 році. Лорен Монтгомері, яка брала участь у створенні «Вольтрон: Легендарний захисник», стане режисером цього фільму.
2. Анімаційний серіал, сиквел The Legend of Korra — New Earth Avatar.
3. Спін-офф «Аватара»: анімаційний фільм про Зуко.
4. Спін-офф «Аватара»: фільм про Кіоші.
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