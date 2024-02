На тлі змішаних оцінок серіалу «Аватар: Останній Маг Повітря» стало відомо, що однойменний фільм буде продовженням мультсеріалу Nickelodeon

Новий фільм «Аватар: Останній маг повітря», що вийде в кінотеатрах 10 жовтня 2025 року, продовжить дію мультсеріалу Nickelodeon. Про це стало відомо з офіційної сторінки мультсеріалу в Instagram. Тим часом однойменний серіал на Netflix отримав змішані оцінки: критики на Rotten Tomatoes створили рейтинг свіжості 59%, тоді як глядачі — 75%.

Починаючи з 2025 року, Avatar Studios (заснована Nickelodeon спільно з Paramount+ у 2021 році для розширення всесвіту «Аватара») планує випускати новий анімаційний фільм і шоу щороку, передає HT.

1. Новий фільм Avatar The Last Airbender — Adult Gaang.

Саме цей анімаційний фільм має відновити дію оригінального серіалу Nickelodeon. Прем’єра майбутнього фільму запланована на 10 жовтня 2025 року. Повідомляється, що наступний розділ буде присвячений головним героям — Аангу, Катарі, Сокці, Зуко і Тофу — коли тим було від 20 до 30 років.

Цей проєкт вперше анонсували у 2021 році. Лорен Монтгомері, яка брала участь у створенні «Вольтрон: Легендарний захисник», стане режисером цього фільму.

2. Анімаційний серіал, сиквел The Legend of Korra — New Earth Avatar.

3. Спін-офф «Аватара»: анімаційний фільм про Зуко.

4. Спін-офф «Аватара»: фільм про Кіоші.

