У Сингапурі заарештували чоловіка за злив мультфільму "Аватар: Аанг, Останній маг повітря": загрожує 7 років

У Сингапурі заарештували чоловіка за злив "Аватар: Аанг, Останній маг повітря": загрожує 7 років / Vanity Fair

За витоком мультфільму “Аватар: Аанг, Останній маг повітря” стоїть конкретна людина — і їй тепер загрожує до семи років ув’язнення.





Поліція Сингапуру затримала 26-річного чоловіка за несанкціонований доступ до медіасервера Paramount і завантаження повної версії фільму. За даними The Straits Times, під час обшуку вилучили різні електронні пристрої. Розслідування підтвердило: підозрюваний отримав віддалений доступ до сервера і самостійно скачав картину. Крім позбавлення волі йому може загрожувати штраф до $50 000 або обидві санкції одночасно.

Тиждень тому користувач X виклав кліпи з фільму, стверджуючи, що Nickelodeon “випадково надіслав” йому фільм електронною поштою. Насправді, як з’ясувало слідство, йшлося про злам сервера. Публікації миттєво видалили за скаргами про порушення авторських прав, але фільм уже пішов по мережі — інші користувачі активно ділилися матеріалами далі.

Раніше ми писали про перший великий витік, коли фрагменти фільму вперше з'явилися в мережі, а петиція на Change.org зібрала десятки тисяч підписів з вимогою повернути прем'єру до кінотеатрів.





Фільм студії Flying Bark спочатку планувався до театрального виходу 10 жовтня 2025 року, потім дату перенесли на 30 січня 2026-го, а в грудні Paramount остаточно вирішила перевести його на Paramount+ — прем’єра запланована на 9 жовтня 2026 року. Саме це рішення розлютило частину фанатів і, схоже, стало одним із мотивів витоку: підозрюваний погрожував злити весь фільм, якщо Paramount не випустить офіційний трейлер.

Аніматорка Джулія Шоель, яка працювала над проєктом, написала в X:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Ми роками працювали над фільмом з очікуванням, що відсвяткуємо нашу працю в кінотеатрах, — а замість цього люди зливають його і поширюють наші кадри в Twitter як цукерки”.

За її словами, рішення Paramount прибрати картину з кінотеатрів є “зневагою до праці художників” — але це не виправдовує злив.

Голос Аанга у фільмі озвучив Ерік Нам, Зуко — Стівен Єун, головного лиходія зіграв Дейв Батіста. Також у складі — Тайка Вайтіті, Ке Хюй Кван і Ґеральдін Вісванатан.

Джерело: Deadline