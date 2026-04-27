Новини Кіно 27.04.2026

У Сингапурі заарештували чоловіка за злив мультфільму "Аватар: Аанг, Останній маг повітря": загрожує 7 років

Софія Шадріна

У Сингапурі заарештували чоловіка за злив "Аватар: Аанг, Останній маг повітря": загрожує 7 років / Vanity Fair
За витоком мультфільму “Аватар: Аанг, Останній маг повітря” стоїть конкретна людина — і їй тепер загрожує до семи років ув’язнення.


Поліція Сингапуру затримала 26-річного чоловіка за несанкціонований доступ до медіасервера Paramount і завантаження повної версії фільму. За даними The Straits Times, під час обшуку вилучили різні електронні пристрої. Розслідування підтвердило: підозрюваний отримав віддалений доступ до сервера і самостійно скачав картину. Крім позбавлення волі йому може загрожувати штраф до $50 000 або обидві санкції одночасно.

Тиждень тому користувач X виклав кліпи з фільму, стверджуючи, що Nickelodeon “випадково надіслав” йому фільм електронною поштою. Насправді, як з’ясувало слідство, йшлося про злам сервера. Публікації миттєво видалили за скаргами про порушення авторських прав, але фільм уже пішов по мережі — інші користувачі активно ділилися матеріалами далі.

Раніше ми писали про перший великий витік, коли фрагменти фільму вперше з’явилися в мережі, а петиція на Change.org зібрала десятки тисяч підписів з вимогою повернути прем’єру до кінотеатрів.


Фільм студії Flying Bark спочатку планувався до театрального виходу 10 жовтня 2025 року, потім дату перенесли на 30 січня 2026-го, а в грудні Paramount остаточно вирішила перевести його на Paramount+ — прем’єра запланована на 9 жовтня 2026 року. Саме це рішення розлютило частину фанатів і, схоже, стало одним із мотивів витоку: підозрюваний погрожував злити весь фільм, якщо Paramount не випустить офіційний трейлер.

Аніматорка Джулія Шоель, яка працювала над проєктом, написала в X:

“Ми роками працювали над фільмом з очікуванням, що відсвяткуємо нашу працю в кінотеатрах, — а замість цього люди зливають його і поширюють наші кадри в Twitter як цукерки”.

За її словами, рішення Paramount прибрати картину з кінотеатрів є “зневагою до праці художників” — але це не виправдовує злив.

Голос Аанга у фільмі озвучив Ерік Нам, Зуко — Стівен Єун, головного лиходія зіграв Дейв Батіста. Також у складі — Тайка Вайтіті, Ке Хюй Кван і Ґеральдін Вісванатан.

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації

Netflix подовжив серіал «Аватар: Останній захисник» одразу на 2 та 3 сезони

Джерело: Deadline

OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
ASUS Pad: злиті рендери розкрили планшет із 12,2-дюймовим OLED-екраном і 144 Гц
Nintendo шалено злиться на витоки про ігри для Switch 2, — колишній PR-директор
Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
Spotify відкрила статистику за 20 років: хто очолив вічний чарт — і кілька несподіванок у топ-20
Spider-Man 3 від Insomniac Games: актор випадково злив початок розробки
Смартфони з акумулятором 11 000 mAh? Для Honor це вже реальність
Paramount прощається з серіалом "Зоряний шлях": нових сезонів не буде, а декорації знищують й розпродають
Битва за 5 хвилин уваги: TikTok хоче посунути Netflix та Disney з ринку на $14 млрд
"Крик 8" отримав нових сценаристів та ймовірну дату прем'єри
Полювання починається знову: Sony анонсувала анімаційний фільм Bloodborne з рейтингом R
Витік секретного плану "K2" від Microsoft: нарешті Windows 11 стане ОС, якою вона мала бути з початку
Нові витоки про Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, більша батарея та парове охолодження
Devil May Cry 2 сезон: офіційний трейлер показав братовбивчу битву Данте і Вергілія
Netflix змінює правила гри для найочікуванішої частини JoJo’s Bizarre Adventure
Інсайдери розкрили деталі Google Pixel 11 Pro Fold: тонший корпус і оновлений модуль LED-камери
Джеймс Кемерон: "Аватар 4" все ще "дуже ймовірний", але треба врахувати відгуки глядачів
Повернення до Карибського моря: ремейк Assassin's Creed Black Flag отримав імовірну дату релізу
Великий трейлер до фільму "Вуличний боєць" / "Street Fighter": Джейсон Момоа, Роман Рейнс і ностальгія 90-х
Нові витоки щодо iPhone 18 та iPhone Air 2: дизайн та дата виходу
Автор One Piece заховав найбільший секрет манґи на дні океану: фани знайшли точне місце
