Найбільший витік Paramount: "Аватар" випадково надіслали на сторонній email за півроку до виходу

Схильність Х (Twitter) до витоків тепер включає “Аватар: Аанг, Останній маг повітря” від Paramount, який виходить лише у жовтні. У квітні стався вже другий витік фільму — цього разу йдеться про перейменований “Аватар: Аанг, Останній маг повітря”.





Користувач X під ніком ImStillDissin виклав два кліпи з дорослою командою Аватара та головним лиходієм. На момент написання обидва кліпи досі доступні й набрали чимало взаємодій. Оскільки Paramount ще нічого не показувала з фільму, складно оцінити, наскільки це справжнє, однак сам автор посту та інші коментатори наполягають на достовірності. Але, за даними видання Knight Edge Media, кліпи підтверджені як справжні — проте є незавершеними, попри те, що сам фільм був готовий ще місяці тому.

Кліпи нібито поширила хакерська група #PeggleCrew, яка залишила власний водяний знак на матеріалах, щоб продемонструвати студії: повна версія фільму у них є. Зокрема, в одному з витеглих фрагментів доросла команда Аватара вперше зустрічає давнього повітряного кочівника Тагаха у виконанні Дейва Батісти, а другий кліп розгортається у Світі Духів.

“Avatar: Aang, The Last Airbender” нібито повністю злито в мережу. У відкритому доступі почали поширюватися кліпи з повним озвученням. Користувач, який зробив витік, стверджує, що Nickelodeon “випадково надіслав” йому фільм електронною поштою”, — стверджується у дописі у Х.

Розроблений студією Flying Bark, “Аанг” є першим із трьох запланованих анімаційних фільмів за франшизою “Аватар”. Торік Paramount оголосила, що розмістить картину на Paramount+ замість прокату в кінотеатрах, що викликало незадоволення фанатів. Таким чином, цей витік можна вважати побічним наслідком того рішення. І це не єдиний витік, пов’язаний із фільмом: кілька тижнів тому в інтернет-магазинах з’явилися промоматеріали з дорослою командою героїв.





Фільм має зірковий акторський склад озвучення: Ерік Нам у ролі Аанга, Стівен Єун як Зуко, Дейв Батіста в ролі головного лиходія, а також Тайка Вайтіті, Ке Хюй Кван, Герелдін Вісванатан та інші.

Режисерка Лорен Монтгомері раніше підтвердила завершення виробництва у своєму Instagram, де подякувала команді за чотири роки роботи. Петиція на Change.org із вимогою повернути фільм у кінотеатри зібрала десятки тисяч підписів — фанати досі незадоволені рішенням Paramount перевести прем’єру на стрімінг.

Втім, разом із минулотижневим інцидентом ситуація з “Аватаром” підкреслює дедалі більші проблеми Х із безпекою та модерацією витоків. Користувач цілком міг би викласти весь фільм на платформі — і він, напевно, провисів би там кілька годин без жодних наслідків. На момент публікації “Аватар: Аанг, Останній маг повітря” все ще запланований до виходу на Paramount+ 9 жовтня.

Джерело: Gizmodo