Начувайся, Google: OpenAI додала в ChatGPT покупки без реклами

ChatGPT / Depositphotos

OpenAI дозволила користувачам здійснювати покупки прямо в ChatGPT — і тепер це схоже на звичайного чатбота ще менше.

Це новий крок компанії в бік того, щоб перетворити чатбот на універсальний інструмент — з пошуком, голосовими командами, визначенням координат, «думками з картинками» й тепер уже покупками. Поки що функція працює для кількох категорій товарів: електроніки, моди, краси та товарів для дому. Але з часом список розшириться.

Функція вже доступна для всіх 500 млн активних користувачів ChatGPT. Ба більше — не обов’язково навіть бути залогіненим у свій обліковий запис. Покупки працюють просто: бот допомагає порівнювати товари, а потім дає посилання на зовнішній сайт, де можна завершити покупку. OpenAI уточнює, що не заробляє на цих покупках — партнерських відкатів чи реклами компанія не має.

Це одне з кількох оновлень, які OpenAI викотила в понеділок. Сем Альтман точно має стратегію: затримати користувачів у ChatGPT якнайдовше й водночас тримати темп перед конкурентами — Google, Anthropic, xAI Ілона Маска та Perplexity.

Функція покупок тепер ставить ChatGPT у пряму конкуренцію не тільки з пошуковиками, а й з такими платформами для рекомендацій, як Wirecutter (New York Times) і CNET. Усе це виглядає як чіткий курс на те, щоб зробити чат-бот точкою входу до всього — від інформації до покупок. До того ж компанія замислювалася над власною соцмережею.

За словами OpenAI, пошук — одна з найпопулярніших і найшвидше зростаючих функцій ChatGPT. Минулого тижня користувачі здійснили через бот понад мільярд вебпошуків. Разом з тим ми нещодавно повідомляли, як нові моделі ChatGPT лишають у тексті зайві символи. А серед планів Альтмана випустити модель з відкритими вагами, якби це дивно не звучало, на перший погляд.

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Джерело: Bloomberg