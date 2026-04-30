Збій системи ШІ-стеження влаштовує “день бабака” невинному мешканцю США: виправити це неможливо

Андрій Шадрін

Photo: Getty / Futurism

Житель Колорадо нічого не вчинив, але завдяки помилці ШІ потрапляє у постійні поліцейські переслідування. Пікап Кайла Даусмана, мешканця Черрі-Гіллс-Віллідж на півдні Денвера, потрапив у поле зору автоматичних зчитувачів номерних знаків компанії Flock Safety.


Щоразу, коли Даусман виїжджає з дому, розповів він місцевому каналу 9News, його переслідують місцеві копи — Flock автоматично сповіщає їх про появу транспортного засобу з невиконаним ордером на арешт.

“Мене постійно зупиняють. Я фактично не можу користуватися своїм пікапом. Вважаю, що моя безпека під загрозою”, — розповів колорадець місцевим журналістам. — “Вони вилетіли нізвідки й одразу сіли мені на хвіст із увімкненими мигалками”.

Коли 9News звернувся до поліції Черрі-Гіллс-Віллідж, офіцери підтвердили: Даусман нічого не порушував. За їхніми словами, номерний знак чоловіка був помилково пов’язаний з ордером у базі даних Colorado Crime Information Center.

Flock — компанія ШІ-стеження, чиї камери-зчитувачі номерних знаків (ALPR) захоплюють США, — має сотні постійно увімкнених пристроїв лише в районі Денвера. В окрузі Арапагоу, де розташоване Черрі-Гіллс-Віллідж, задокументовано щонайменше 283 активні камери згідно з DeFlock — низовим інструментом для відстеження розгортання ALPR.


Хоча поліції Черрі-Гіллс знадобилося лише кілька зупинок, аби переконатися в невинуватості Даусмана і прибрати його з переліку сповіщень, поширення ALPR у навколишньому регіоні робить практично неможливим будь-яке пересування без безперервних зупинок.

“Скрізь по штату — щоразу, коли я проїжджаю повз камеру, їхні машини отримують сповіщення, що я поруч”, — каже Даусман.

За даними 9News, привид-ордер, схоже, виник через помилку введення даних при оформленні ордера в окрузі Гілпін, Колорадо. Коли Даусман спробував виправити ситуацію, звернувшись до суду округу Гілпін, він наштовхнувся на стіну: посадовці сказали, що йому потрібно надати ім’я підозрюваного з помилкового ордера — але жодне правоохоронне відомство не погоджувалося його розкривати, оскільки справа досі активна.

“Як тільки ти потрапляєш у систему Flock, виходити з неї — твоя особиста проблема. Вся відповідальність за це лежить на тобі”, — повідомив Даусман журналістам.

Тепер, коли його пікап позначено, важко передбачити, які неприємності можуть чекати на нього в дорозі. Чорна мітка Flock означає, що він може зазнавати дорогих затримок на шляху на зустрічі чи роботу. А оскільки він не знає, що саме вказано в ордері, Даусман не може передбачити, як агресивно можуть відреагувати поліцейські при черговій зупинці.

“Усе, що я знаю, — я тепер у системі”, — підсумував колорадець. — “І вибратися з неї зовсім не просто”.

Технічна причина помилки виявилася досить банальною: у колорадських номерних знаках використовуються як буква O, так і цифра 0, тому клерк округу Гілпін вніс номер одразу в обох варіантах — і ордер спрацьовує при обох. Начальник поліції Черрі-Гіллс Джейсон Лайонс підтвердив:

Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух
“Це не помилка в одному чи іншому напрямку. Вони просто внесли обидва варіанти”.
При цьому, Патруль штату Колорадо з’ясував, що спочатку невідомого чоловіка зупинили за порушення, він не з’явився на засідання суду в окрузі Гілпін, після чого на нього видали ордер за неявку — і саме тоді клерк помилково вказав номер Даусмана.

Адвокат і подкастер Стів Лето, який розібрав справу у своїй програмі, назвав ситуацію тривожним симптомом системи масового стеження, де хибні дані переслідують невинну людину від камери до камери:

“Це не цілком провина Flock, але це показує, що подібні системи можуть мати наслідки, про які ми не замислювалися”.

Показово, що у лютому 2026 року Денвер вже вирішив відмовитися від контракту з Flock на користь конкурента Axon — на тлі скандалів щодо передачі даних системи міграційній службі ICE для депортаційних кампаній.

У США пенсіонерка провела пів року у в’язниці через помилку ШІ

5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Камера більше не потрібна: YouTube запускає ШІ-аватари для Shorts
CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі
NVIDIA інвестує рекордні $26 млрд у відкриті ШІ-моделі: серйозний виклик OpenAI та Anthropic
Копірайт — лише для людей: Верховний Суд США відмовив ШІ-художникам у авторському праві
Microsoft додала в офіційні інструкції Windows 11 зображення з двома "Пусками"
Microsoft передумала інтегрувати Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11
Samsung підняла ціни на оперативну пам'ять на 90%: штучний інтелект з'їв увесь запас чипів
ШІ-боти дістали Reddit: платформа хоче ввести ID-верифікацію користувачів
Стартап із Сан-Франциско хоче розмістити ЦОД у морських вітрових турбінах
"Батько нейромереж" залучив $1 млрд у стартап, який робить ставку на тупість ШІ
ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
Apple блокує оновлення програм для вайбкодингу в App Store
ШІ-екзорцизм: ChatGPT викриває чаклунів і сатаністів для британської поліції
Додатки Smart TV непомітно збирають веб-дані користувачів для навчання ШІ
Китай запустив першу у світі ШІ‑лікарню, яка працює повністю автономно 
У США готують жорсткий закон про ШІ: відповідальність, авторські права і захист дітей
5 ТБ за ціною 2 ТБ: тариф Google AI Pro збільшив сховище і отримав додаткові можливості
Google запустила Gemini Enterprise Agent Platform, єдину платформу для корпоративних ШІ-агентів
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
Агенти хаосу: дослідники перевірили "дурнуватість" та ненадійність ШІ-помічників у Discord
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
