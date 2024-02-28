«Наглядачі»: трейлер першого фільму доньки М. Найта Шьямалана — в кіно з 6 червня

Warner Bros. опублікувала трейлер майбутнього фільму жахів «Наглядачі» (The Watchers), сценаристом і режисером якого стала Ішана Найт Шьямалан, донька славетного режисера М. Найта Шьямалана, — це її режисерський дебют. У фільмі, заснованому на готичному романі жахів А. Х. Шайна, зіграли Дакота Феннінг, Джорджина Кемпбелл, Олівер Фіннеґан та інші. Прем’єра стрічки в Україні запланована на 6 червня 2024 року.

«Від продюсера М. Найта Ш’ямалана та режисерки Ішани Найт Шʼямалан виходить фільм «Наглядачі», знятий за мотивами роману А.М. Шайна. Історія розповідає про Міну, 28-річну художницю, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти. Їх не видно, але вони бачать усе».

У трейлері Міна дивиться на стіну, повністю зроблену зі скла — вона знає, що це фактично одностороннє вікно. Щовечора за групою людей спостерігає таємнича зловісна публіка, Міна стала останнім доповненням до цієї групи. Вона чує оплески з іншого боку вікна, але не може сказати, хто саме використовує її для розваги.

М. Найт Шьямалан став продюсером проєкт своєї доньки, разом з Ашвіном Раджаном та Німіттом Манкадою. Джо Хоумвуд та Стівен Дембітцер — виконавчі продюсери. Стрічку представляють New Line Cinema та Blinding Edge Pictures.

Джерело: Variety

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