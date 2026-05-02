Новини Кіно 02.05.2026

Фільм жахів "Гокум" у стилі Кінга зібрав 87% на Rotten Tomatoes

Вадим Карпусь

Адам Скотт у фільмі "Гокум"

Новий фільм жахів “Гокум” / Hokum зібрав гарні відгуки й закріпився як одна з найцікавіших прем’єр у жанрі цього року. Картину часто порівнюють із роботами Стівена Кінга — і не просто так.


За даними Rotten Tomatoes, фільм “Гокум” отримав 87% від критиків на основі 119 рецензій. Глядачі теж підтримали картину — їхній рейтинг становить 82%. Такий баланс означає рідкісну ситуацію, коли і професійна критика, і масова аудиторія сходяться в оцінках.

Сюжет “Гокум”

Сюжет стрічки обертається навколо письменника у виконанні Адама Скотта. Його герой приїжджає до ірландського готелю, щоб розвіяти прах батьків і впоратися з творчою кризою. Там він дізнається історії про відьму, яка нібито переслідує номер для молодят, а також про загадкове зникнення співробітника. Далі починається класика жанру: що глибше він копає, тим темнішою стає правда.

Критики відзначають гру Скотта як одну з найкращих у його кар’єрі. Його герой поєднує іронію, емоційність і внутрішню напругу — саме те, що працює в психологічному горорі. Якщо рейтинг утримається, цей фільм стане його п’ятим найуспішнішим проєктом за оцінками.


Режисером виступив Деміен Маккарті, який уже зарекомендував себе у жанрі. Його попередні роботи — “Дивакуватість” і “Застереження” — також отримували понад 80% на Rotten Tomatoes. У новому фільмі він робить ставку на атмосферу: старий готель, глибокий фольклор і точкові “скрімери” замість постійного шуму.

Огляд “Гокум” від ScreenRant назвав стрічку “відмінно зібраним поверненням до класичного горору”, а гру Скотта — “ідеальним балансом тиші, сарказму та щирості”. Оцінка — 9 із 10.

Попри очевидний вплив стилю Кінга, фільм не базується на його творах. Водночас індустрія активно розвиває інші проєкти за книгами письменника. Наприклад, Майк Фленаган працює над серіалами “Керрі” та “Темна вежа“, а також новою екранізацією “Імла”.

Сам Маккарті вже натякнув, що планує ще один чистий горор — “щоб застосувати все, чого навчився”. Після цього він хоче змінити жанр.

Джерело: screenrant

