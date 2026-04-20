Скандальний серіал Apple TV, відкладений з минулої осені, нарешті вийде цього літа

Джесіка Честейн на церемонії Breakthrough Prize / Image: Getty & Variety

Трилер з Джесікою Честейн “The Savant” мав вийти на Apple TV ще в минулому вересні. Однак компанія вирішила скасувати реліз в останній момент. З плином місяців багато хто сумнівався, чи вийде серіал на екрани взагалі.





Але врешті-решт Честейн особисто підтвердила виданню Variety, що “ми його побачимо”. Variety повідомляє, що Apple орієнтується на реліз у липні, хоча це ще офіційно не підтверджено. У списку телепрограм серіал “The Savant” досі позначений як серіал 2025 року з повідомленням “вийде пізніше”. Сторінку не оновлювали з вересня, коли запуск було відкладено на невизначений термін.

Проте немає жодних сумнівів, що Честейн особисто отримала інформацію про те, що серіал повернувся до розкладу. В інтерв’ю Variety вона каже:

“Раніше я думала: не знаю, чи ми його побачимо, але тепер можу сказати — ми його побачимо”.

Можна припустити, що офіційне оголошення не за горами. Оголошуючи про перенесення 23 вересня, Apple заявила:





“Після ретельного розгляду ми вирішили відкласти “The Savant”. Дякуємо за розуміння і сподіваємося випустити серіал пізніше”.

Apple так і не навела явних причин скасування релізу минулого року, однак “The Savant” досліджує теми онлайн-груп ненависті, внутрішнього тероризму та екстремізму. Сюжет, схоже, занадто близько перетинався з недавнім на той момент убивством політичного активіста Чарлі Керка — не на користь Apple. Тим не менш зірка і продюсерка Честейн дала зрозуміти, що не погоджувалася з цим рішенням. Честейн опублікувала власну заяву в Instagram:

“Я ніколи не уникала складних тем, і хоч би як мені хотілося, щоб цей серіал не був таким актуальним — на жаль, він є. “The Savant” — про героїв, які щодня працюють, щоб зупинити насилля до того, як воно відбувається, і вшановувати їхню мужність важливіше, ніж будь-коли”.

Серіал заснований на реальній історії, опублікованій у Cosmopolitan у серпні 2019 року, — про жінку, яка отримала прізвисько “Savant” за унікальне вміння виявляти в онлайн-середовищі потенційних виконавців масових злочинів. Вона була колишньою морською піхотинкою і поліцейською та працювала в підрозділі Антидифамаційної ліги (ADL), який веде розвідку в середовищі груп ненависті.

Примітно, що через вісім днів після перенесення серіалу директор ФБР Каш Патель закрив саме ту реальну програму партнерства між ФБР та ADL, на якій і ґрунтується сюжет “The Savant”.

Стосунки між стримером і Честейн залишалися дружніми протягом усього цього часу. Окрім “The Savant”, Честейн зараз знімається в новому міні-серіалі “The Off Weeks” для Apple за участю Бена Стіллера. Вона також зіграє головну роль у ще одній драмі Apple TV “The Dealer” разом з Адамом Драйвером.

Джерело: 9to5mac