Найбільший водневий лайнер ZeroAvia Dornier 228 здійснив 10-хвилинний політ

Компанія ZeroAvia підняла в небо найбільший у світі воднево-електричний літак, зробивши крок вперед до стійкої авіації.

19-місний двомоторний літак Dornier 228 оснащений прототипом воднево-електричної силової установки, яка працює на «стислому газоподібному водні, виробленому за допомогою місцевого електролізера». Тестова конфігурація включала дві батареї паливних елементів та літій-іонні акумулятори, які розміщені в кабіні для випробувань. Однак для комерційного використання вони будуть переміщені до зовнішнього сховища, щоб звільнити місце для сидіння. Крім того, воднево-електрична силова установка була об’єднана зі стандартним двигуном Honeywell TPE-331 на правому крилі. Він служив для забезпечення додаткової потужності під час зльоту, а також для страхування з метою безпеки.

Літак Dornier 228 здійснив 10-хвилинний політ з аеропорту Котсуолд у Великій Британії. Його розробка ведеться у рамках проєкту HyFlyer II – фінансованої державою програми досліджень та розробок, спрямованої на те, щоб зробити невеликі пасажирські літаки безпечнішими для навколишнього середовища.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

ZeroAvia заявляє, що цього року вона має намір сертифікувати технологію, а до 2025 року планує запустити комерційні маршрути на її основі. Компанія також працює над програмою силових агрегатів потужністю 2-5 МВт, яка дозволить масштабувати технологію літаків місткістю до 90 місць. Мета полягає в тому, щоб розширити виробництво вузькофюзеляжних літаків у наступному десятилітті. Додамо, Amazon інвестувала у компанію в рамках свого фонду Climate Pledge Fund.

Джерело: Engadget