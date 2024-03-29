Найбільший виробник урану в Україні банкрутує, Міненерго ігнорує проблему

20 березня в Господарському суді Дніпропетровської області відбулося судове засідання про визнання банкрутом державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це свідчать дані з реєстру судових рішень.

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» — це українське державне підприємство, яке є одним з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких воно перебуває в першій десятці та контролює 2% від світового видобутку. Водночас воно є найбільшим в Європі. Також це єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природної уранової руди та виробництво оксидного концентрату урану. Наразі «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій.

Народний депутат Ярослав Желєзняк звернувся до Прем’єр-міністра України з вимогою вжити заходи, щоб не допустити банкрутство цього стратегічного підприємства. Однак відповідь на звернення надійшла не від прем’єр-міністра чи міністра енергетики, а від заступника міністра, який оминув у відповіді ризик банкрутства «Східного гірничо-збагачувального комбінату».

Джерело: Ярослав Желєзняк

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