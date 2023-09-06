Найкращий фансервіс: у Baldur’s Gate 3 Larian протягом місяця переробили епілог Карлах через незадоволення гравців

У інтерв’ю на офіційному каналі Dungeons & Dragons засновник і CEO Larian Studios Свен Вінке розповів про те, як команда у надшвидкому режимі виправляє недоліки Baldur’s Gate 3 у відповідь на критику спільноти.

«Ми створили нашу студію так, щоб вона могла працювати 24 години на добу. У нас є студії в Малайзії, у нас є студії в Європі, у нас є канадська студія, тож ми можемо фактично передавати роботу… Це означає, що якщо хтось у Європі створив функцію, наступного дня вони дізнаються, працює вона чи ні, тому що вона вже пройшла перевірку якості».

Вінке розповів про автоматизовані програми тестування, які Larian розробляє паралельно зі своїми іграми: «У нас є системи, які повідомляють вам ще до того, як ви внесли зміни: «Ти зламав це! Йди та виправляй знову». Тож це також допомагає та дозволяє нам оперативно реагувати на те, що ми чуємо у спільноті».

Від гравців надійшло багато критики щодо епілогу Карлах. Насправді засмучує, коли гілки улюблених персонажів закінчуються без достойного прощання. Повністю нова сцена була написана, озвучена, анімована та випущена протягом місяця.

«Протягом тижня акторці [Саманті Беарт] зателефонували… спочатку була написана сцена, вона пішла швидко, потім була записана за допомогою налаштованого [виробничого] конвеєра, вона потрапила до кінематографічної команди, вони витратили два тижні, потім ми працювали над тим, щоб вставити все, а потім це просто загорнули у наступний патч, який був у розробці».

«Ви можете зробити все дійсно добре, лише якщо максимально усунете всі бар’єри між розробниками та гравцями. У цьому є ризики, все може піти неправильно, іноді ви занадто відкриті або говорите щось не так… Але якщо цього не робити, стаєте дуже закритими. Ви не можете робити круті речі у бункері».

Джерело: PC Gamer