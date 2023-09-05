«У Baldur’s Gate 3 швидке сексуальне збудження персонажів було багом, ми це виправили» – CEO Larian Свен Вінке

Нещодавній спідран до першого сексуального контакту у Baldur’s Gate 3 за 8 хвилин здавався надто швидким. Дійсно, у подібних іграх гравці мали б довго та ретельно вибудовувати відносини, перш ніж перейти «до діла». За час, що минув, спідранер Mae покращив власне досягнення у челенджі Sex Any% до неймовірних 2 хвилин. Але за словами CEO Larian подібна хтивість персонажів – баг, який вже виправлено.

У розмові з TheGamer Свен Вінке зізнався, що під час запуску романтична сторона гри містила баги:

«Отже… це була помилка. Пороги схвалення були надто низькими, коли ми випустили гру. Ось чому компаньйони були такими хтивими на початку. Це не мало бути так. Відтоді ми це виправили, принаймні для деяких з них. Ми все ще виправляємо кількох з них… Багатьом людям це сподобалося. Але це було надто швидко. Це мало імітувати справжні стосунки».

Глава Larian додав, що діяти подібним чином у реальному житті було б проблематичним. У Baldur’s Gate 3 були встановлені надто низькі пороги схвалення, через що персонажі виглядали надто збудженими. Але у спідрана Sex Any% поки що зберігається перспектива, адже робота над виправленням все ще триває.

За словами Свена Вінке, найбільше була зіпсована поведінка Гейла: «Це не було задумано. Особливо Гейл. [Він] не повинен був бути тут миттєво».

Для Baldur’s Gate 3 вийшов вже другий патч, і знаючи інші ігри Larian, варто очікувати виправлень та геймплейних змін протягом тривалого часу. При тому загальний стан гри загалом добрий, найбільшою проблемою здається «гальмування» третього акту. Та й взагалі, ігри з величезною кількістю різних механік мають кращий вигляд через деякий час після офіційного запуску.

Джерело: TheGamer