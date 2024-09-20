Найпопулярніші дизельні авто серпня 2024: RENAULT Duster, RENAULT Megane, SKODA Octavia та інші

Вчора ми розглянули найпопулярніші в Україні автомобілі, оснащені бензиновими ДВЗ. Цього разу зосередимося на авто з дизельними двигунами. Протягом серпня 2024 року в Україні вперше було зареєстровано понад 8,1 тис. таких автомобілів. Це на 2% менше, ніж у серпні 2023 року.

На нові автомобілі припадає лише 1,8, тис. автомобілів – 22% від загальної кількості. У порівнянні з минулим роком кількість нових зареєстрованих автомобілів з дизельними двигунами збільшилася на 20%. Водночас в Україні завезли 6,3 тис. вживаних дизельних авто. Це на 7% менше, ніж минулого року.

Серед ввезених вживаних автомобілів частка машин з дизельними ДВЗ становила 25%, що на 8 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становить 10 років.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто з дизельними ДВЗ:

RENAULT Duster – 519 од.; VOLKSWAGEN Touareg – 149 од.; BMW X4 – 105 од.; TOYOTA Land Cruiser – 103 од.; SKODA Kodiaq – 78 од.

Найпопулярніші моделі імпортованих вживаних легкових авто з дизельними ДВЗ:

RENAULT Megane – 593 од.; SKODA Octavia – 494 од.; VOLKSWAGEN Passat – 444 од.; NISSAN Qashqai – 318 од.; VOLKSWAGEN Golf – 255 од.

Джерело: Укравтопром