Новини Авто 20.09.2024 о 19:27 comment views icon

Найпопулярніші дизельні авто серпня 2024: RENAULT Duster, RENAULT Megane, SKODA Octavia та інші

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Вадим Карпусь

Автор новин

Найпопулярніші дизельні авто серпня 2024: RENAULT Duster, RENAULT Megane, SKODA Octavia та інші

Вчора ми розглянули найпопулярніші в Україні автомобілі, оснащені бензиновими ДВЗ. Цього разу зосередимося на авто з дизельними двигунами. Протягом серпня 2024 року в Україні вперше було зареєстровано понад 8,1 тис. таких автомобілів. Це на 2% менше, ніж у серпні 2023 року.

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На нові автомобілі припадає лише 1,8, тис. автомобілів – 22% від загальної кількості. У порівнянні з минулим роком кількість нових зареєстрованих автомобілів з дизельними двигунами збільшилася на 20%. Водночас в Україні завезли 6,3 тис. вживаних дизельних авто. Це на 7% менше, ніж минулого року.

Серед ввезених вживаних автомобілів частка машин з дизельними ДВЗ становила 25%, що на 8 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становить 10 років.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто з дизельними ДВЗ:

  1. RENAULT Duster – 519 од.;
  2. VOLKSWAGEN Touareg – 149 од.;
  3. BMW X4 – 105 од.;
  4. TOYOTA Land Cruiser – 103 од.;
  5. SKODA Kodiaq – 78 од.

Найпопулярніші моделі імпортованих вживаних легкових авто з дизельними ДВЗ:

  1. RENAULT Megane – 593 од.;
  2. SKODA Octavia – 494 од.;
  3. VOLKSWAGEN Passat – 444 од.;
  4. NISSAN Qashqai – 318 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf – 255 од.

Джерело: Укравтопром

Найпопулярніші бензинові авто серпня 2024: Mazda CX5, VOLKSWAGEN Golf та інші

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