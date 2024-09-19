Найпопулярніші бензинові авто серпня 2024: Mazda CX5, VOLKSWAGEN Golf та інші

Автомобілі з бензиновими ДВЗ продовжують користуватися високим попитом серед українців. У серпні в Україні було зареєстровано 3,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 35% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Ймовірно, сплеск покупок викликала податкова ініціатива влади щодо стягнення 15% військового збору при купівлі нового автомобіля.

На автомобілі з бензиновими двигунами у загальній кількості продаж нових авто у серпні 2024 року припадала частка 41%. Для порівняння, у серпні 2023 цей показник становив 43%. Отже, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто з бензиновими ДВЗ:

MAZDA CX5 – 275 од.; KIA Sportage – 216 од.; SKODA Octavia – 187 од.; HYUNDAI Tucson – 167 од.; RENAULT Duster – 166 од.

Водночас серед імпортованих вживаних легкових автомобілів бензинові версії також утримують першість. Майже 46% вживаних авто, що у серпні 2024 року біли зареєстровані в Україні вперше, мали бензинові двигуни (понад 11,8 тис. од.). Середній вік вживаних авто з бензиновими ДВЗ становив 9,7 року.

Найпопулярніші моделі імпортованих вживаних легкових авто з бензиновими ДВЗ:

VOLKSWAGEN Golf – 735 од.; AUDI Q5 – 577 од.; VOLKSWAGEN Tiguan – 486 од.; NISSAN Rogue – 471 од.; AUDI A4 – 433 од.

Джерело: Укравтопром