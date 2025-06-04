Найпотужніший у світі акумулятор для електрокарів VarEVolt заряджається до 100% за 18 секунд

RML Group

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Британська компанія RML Group представила свою нову розробку — акумулятор для електричних гіперкарів VarEVolt з найбільшою у світі щільністю потужності.

Зазначається, що акумулятор вже готовий до масового виробництва після отримання схвалення Conformity of Production (CoP). Наразі гіперкари поступово переходять від двигунів внутрішнього згоряння до магнітних двигунів, здатних розігнати автівку від 0 до понад 100 км за кілька секунд.

Однак для досягнення такого ж ефекту в автівках з електричною трансмісією необхідний акумулятор, що видаватиме велику кількість енергії. Це також значно скорочуватиме запас ходу автомобіля. У RML Group спробували вирішити ці проблеми за допомогою акумулятора VarEVolt.

Ця батарея наразі стала найпотужнішою у світі для електрокарів. Вона здатна видавати 6 кВт потужності на кг. VarEVolt здатна миттєво видати увесь запас енергії для генерації надвисокої потужності за необхідності. Результати використання акумулятора у гібридному гіперкарі Czinger C21 продемонстрували здатність VarEVolt розсіювати 4,5 кВт·год енергії лише за 40 секунд.

При цьому у RML Group запевняють, що VarEVolt підтримує показники швидкості зарядки 200C, тобто, заряджання до 100% за 18 секунд. Для порівняння Porsche Taycan має рейтинг 5С, тобто для повної зарядки батареї потрібно 12 хвилин.

Розробники з RML Group створили VarEVolt на тлі труднощів із пошуком відповідного постачальника для своїх вимог. До цього у компанії зосереджувались над розробкою двигунів внутрішнього згоряння.

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Акумуляторна система має модульну конструкцію та може адаптуватися під різні вимоги потужності та ємності. Надалі компанія планує співпрацю з виробниками старих гіперкарів, пропонуючи комплекти модернізації та працюючи над акумуляторами наступного покоління.

Компанія має обмежений випуск, але може швидко масштабувати його, щоб задовольнити попит клієнтів. Вона також працює з OEM-виробниками для розробки акумуляторів наступного покоління із чудовими показниками продуктивності.

Джерела: Autocar; Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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