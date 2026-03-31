Новини Технології 31.03.2026

Понад 3500 мА·год/г: інноваційна конструкція Li-ion батарей стане революційною для електрокарів

Дослідники з Інституту передових технологій (ATI) Університету Суррея розробили нову конструкцію Li-ion батареї, здатну значно збільшити запас ходу електромобілів.


У дослідженні був представлений новий анод, який забезпечує один з найбільших показників місткості зберігання енергії для систем на основі кремнієвих та вуглецевих нанотрубок. Він зберігає стабільність протягом сотень циклів заряду-розряду.

Графіт, який переважно використовується в анодах, обіцяє стабільну роботу, однак має обмеження щодо місткості. З іншого боку кремній має значно більшу місткість, однак він розширюється під час заряджання, що з часом призводить до розтріскування та деградації.

Для вирішення цього дослідники розробили структуру вертикально інтегрованих кремній-вуглецевих нанотрубок (VISiCNT). Ця конструкція включає щільні масиви вуглецевих нанотрубок, які вирощуються безпосередньо на мідній фользі й вкриваються тонким шаром кремнію, створюючи гнучкий провідний каркас, здатний компенсувати розширення кремнію, зберігаючи характеристики.


Структура VISiCNT / ACS Applied Energy Materials

В ході лабораторних випробувань анод накопичував понад 3500 мА·год/г, що близько до максимальної місткості кремнію та набагато вище, ніж в графіту (370 мА·год/г). Інноваційний анод також демонстрував покращену стабільність та продуктивність протягом численних циклів заряджання-розряджання.

“Останнім часом спостерігається зростаюче прагнення до інновацій у сфері акумуляторів, оскільки багато сучасних технологій обмежені обсягом енергії, який можуть зберігати акумулятори. Наша конструкція VISiCNT пропонує практичний спосіб використання величезної місткості кремнію для зберігання енергії без шкоди для терміну служби”, — зазначає автор дослідження, доктор Мухаммад Ахмад.

Ключовою перевагою такого підходу є безпосереднє вирощування вуглецевих нанотрубок на мідній фользі, оскільки мідь вже використовується у комерційних батареях. Це може спростити впровадження технології у наявні виробничі лінії.

За словами провідного дослідника та директора ATI, професора Раві Сільви, наразі вже доступне швидке вирощування структур на основі вуглецевих нанотрубок та регулювання стабільності кремнієвого шару. Технологія має значний потенціал не тільки для електрокарів, а й для зберігання енергії в енергомережах та для створення мініатюрних батарей, які використовуються в мікроелектроніці.

Раніше ми писали, що нові китайські Li-ion-батареї подвоять запасу ходу електрокарів й працюватимуть навіть за – 70°C. Нещодавно дослідники також створили перший прототип бездротової квантової батареї.

Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин

Результати дослідження опубліковані в журналі ACS Applied Energy Materials

Джерело: TechXplore

Китай створив батарею на 700 Вт•год/кг: електромобілі можуть отримати понад 1000 км запасу ходу
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Tesla шукає керівника з будівництва заводу для виробництва напівпровідників
Машинний зір: новий чип для безпілотних авто виявляє небезпеку в 4 рази швидше за людей
На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год
Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Facebook та Instagram працюватимуть на власних ШІ-чипах Meta
Парадокс: у США дорожчають вживані Tesla, тоді як всі інші електромобілі падають у ціні
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Австралійські дослідники розробили новий спосіб прихованої передачі даних
Новий 3D-принтер друкує електродвигун одним циклом по 50 центів за "штуку”
На шляху до ядерного синтезу: вперше у світі плазму утримували за допомогою маглеву
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin
Вчені створили "рідку батарею", яка зберігає і трансформує сонячне світло в тепло
Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ
Вчені доробили залізо-нікелевий акумулятор Едісона з 1900-х років: зарядка за секунди і 12 000+ циклів
Ентузіаст створив на 3D-принтері ПЗРК за $96
