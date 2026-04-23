Новини Технології 23.04.2026

Не встигнете допити каву: нова батарея CATL заряджається за 6 хвилин

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

CATL представила нову батарею для електрокарів зі швидкістю зарядки від 10% до 98% буквально за 6 хвилин.


Літій-залізо-фосфатний акумулятор (LFP) Shenxing третього покоління, як зазначається, ефективно працює за низьких температур та суворих погодних умов. Розробка має скласти конкуренцію аналогам від BYD та інших провідних виробників. 

Минулого року CATL заявляла, що їхні передові батареї здатні забезпечити запас ходу 520 км усього за 5 хвилин заряджання. Наразі нова батарея заряджається від 10% до 98% за 6 хв 27 сек. Це значно швидше за акумулятори Blade Battery 2.0 від BYD. 

Для тих, хто не хоче чекати й 6 хвилин, CATL заявляє, що батарея Shenxing здатна зарядитись з 10% до 35% за одну хвилину. Вона заряджається до 80% за 3 хв 44 сек. За низьких температур швидкість заряджання дещо падає, однак в компанії заявляють, що навіть за мінус 30°C акумулятор заряджається до 98% за 9 хв.


В CATL пояснюють, що неймовірна швидкість заряджання досягається внаслідок найнижчого внутрішнього спротиву для надшвидкої зарядки, який складає 0,25 мОм. Батарея також використовує технологію охолодження верхньої зони, що підвищує ефективність охолодження на 20%. Shenxing оснащена системою вимірювання температури для високоточного моніторингу кожного осередку.

Акумулятор має систему самонагрівання, яка використовує швидкі імпульси нагріву для покращення заряджання за низьких температур. CATL також обіцяє, що батарея збереже 90% місткості й після 1000 циклів надшвидкого заряджання.

Компанія також пропонує заміну батареї за потреби, однак з такою швидкістю заряджання це навряд чи знадобиться. Окрім цього  CATL представила третє покоління Li-ion-батарей Qilin. Потрійна конструкція забезпечує приблизно таку саму швидкість заряджання, що й Shenxing, однак має меншу вагу, гарантує запас ходу у понад 1000 км та об’ємну щільність енергії 600 Вт·год/л.

Раніше ми писали, що після нещодавнього тестування Na-ion акумуляторів відбувся світовий дебют першого масового електромобіля з натрій-іонною батареєю. CATL почала тестувати Na-ion акумулятори в легкових авто.

Джерело: TechSpot; CarNewsChina

