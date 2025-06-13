«Народ як лев», або «Павутина-2»: Ізраїль знищив ракетні установки Ірану прихованими дронами

Ранок 13.06.2025 в Ірані / Telegram

У протидії Ірану Ізраїль застосував тактику приховування дронів на території ворога, порівняну з українською операцією «Павутина».

Втім, близькосхідна країна, здається, готувалася до операції «Народ як лев» навіть довше і ретельніше. Представник служб безпеки Ізраїлю розповів виданню The Times of Israel про основні деталі її початку.

Під час багаторічної підготовки до удару по ядерних об’єктах Ірану, Ізраїль збудував на його території базу безпілотників, а також організував контрабанду систем високоточної зброї та командос до країни. Підготовка відбувалася у тісній координації між Армією оборони Ізраїлю та розвідувальною службою Моссад.

Агенти Моссаду розмістили базу безпілотників на території Ірану, поблизу Тегерана. Дрони були активовані вночі та завдали ударів по пускових установках ракет класу «земля-земля», спрямованих на Ізраїль.

Також До країни контрабандою ввозили транспортні засоби, що перевозили системи озброєння. Спецпризначенці Моссаду розгорнули високоточні ракети поблизу об’єктів ППО в центральному Ірані. Ці зусилля приведи до панування ізраїльських літаків у повітрі.

«Операція спиралася на новаторське мислення, сміливе планування та оперативне застосування передових технологій, спецпідрозділів та агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю уникаючи уваги місцевої розвідки», — зазначив посадовець.

Це далеко не перша таємна операція Ізраїлю з глибоким проникненням у ворожий стан. Минулого року усіх приголомшили масові вибухи пейджерів та іншої техніки у бойовиків «Хезболли» в Лівані. Згодом ізраїльські спецслужби розповіли пресі про її підготовку. Як і Україна, Ізраїль протистоїть значно чисельнішому ворогу, тому теж має вдаватися до більш розумних та таємничих дій.