Не тільки пейджери: сьогодні у Лівані вибухали iPhone, ноутбуки, електронні замки та інші пристрої

У середу, 18 вересня, з Лівану, переважно з Бейруту, почали надходити повідомлення про другу хвилю вибухів. Сьогодні вибухали iPhone та інша електроніка.

Станом на 21:00 Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило про 14 загиблих та 450 поранених під час нової хвилі вибухів. Пізніше ЗМІ повідомили про щонайменше 500 постраждалих. Серед них — кілька дітей та медичних працівників. Атака знов переважно спрямована на членів «Хезболли».

На відео чути багато вибухів у місті

Окрім вулиць та громадських місць електроприлади вибухають у квартирах, будинках та магазинах (близько 60 випадків), а також автомобілях (щонайменше 15 випадків). У тому числі від вибухів постраждали похоронні процесії функціонерів «Хезболли», загиблих від вчорашніх вибухів.

Вибух під час похорон

Серед вибухонебезпечних пристроїв ЗМІ називають Apple iPhone та інші смартфони, ноутбуки, скутери та мопеди, рації, сонячні батареї та навіть електронні замки та кухонні пристрої. Багато джерел стверджують, що йдеться про будь-які пристрої, котрі мають акумулятор.

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Вибух в одній з квартир

Вибуховими стали також стаціонарні та пересувні станції зв’язку «Хезболли» у будівлях та автомобілях. Організація закликала своїх членів взагалі позбутися електроніки. У місцях скупчення людей представники «Хезболли» наказували всім присутнім вимикати електронні прилади.

Наразі немає точної інформації, чи закінчилася серія вибухів у Лівані. Різні джерела повідомляли про дві хвилі вибухів протягом другої половини дня.

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Джерела: The Jerusalem Post, Al Jazeera, Yigal Levin