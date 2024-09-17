Пейджери масового ураження: у Лівані вибухнули тисячі пристроїв зв’язку членів «Хезболли»

Сьогодні, 17 вересня, активістів «Хезболли» по всьому Лівану спіткала загадкова масова серія вибухів засобів зв’язку. За даними на вечір, 9 людей загинули, постраждали 2750.

За словами джерел, вибухові пейджери належали до нової партії, яку організація отримала останніми днями. Повідомляється, що деякі оперативники помітили нагрівання пристроїв і викинули їх, перш ніж вони здетонували. Точна причина вибухів залишається незрозумілою, оскільки вони поширилися на кілька районів Лівану, де «Хезболла» має значну присутність. Ізраїль відмовився коментувати інцидент. Мережа переповнена відео вибухів, які мають жорстокий характер.

Сили внутрішньої безпеки Лівану підтвердили, що пристрої бездротового зв’язку вибухнули в різних частинах країни, з особливою концентрацією в південних передмістях Бейрута, оплоті «Хезболли». Спецслужба закликала жителів тримати дороги вільними для машин швидкої допомоги, які транспортують постраждалих до медичних установ. Повідомляється про серйозні травми та смертельні випадки.

Медичний персонал також почав викидати свої пейджери, побоюючись другої хвилі вибухів, а влада продовжує розслідувати причини вибухів. Анонімний офіційний представник «Хезболли» повідомив, що вибух пейджерів є «найбільшим порушенням безпеки», яке угруповання зазнало з початку війни Ізраїлю та «ХАМАС».

За даними ЗМІ, в останні місяці бійцям «Хезболли» заборонили користуватися мобільними телефонами, щоб уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб. Тож вони почали масово використовувати пейджери та інші застарілі засоби зв’язку.

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Джерела: Yeshiva World News, Al Jazeera, Reuters