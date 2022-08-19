Нацбанк відклав перехід на нове покоління системи електронних платежів (ISO 20022) на 8 місяців — до 1 квітня 2023 року

Національний банк відтермінував перехід на нове покоління СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 20022, щоб дати учасникам системи більше часу на доопрацювання їхніх автоматизованих систем та перебудови бізнес-процесів — до 1 квітня 2023 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Перехід платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022 триває з 2016 року — відтоді як 23 травня 2016 року Національний банк підписав «Хартію приєднання до ISO 20022» (ISO 20022 Harmonisation Charter). Головна мета — гармонізація українського платіжного простору зі світовим. Додаткового це ще й вимога бізнесу, який потребує наповнення платежів додатковою інформацією, підвищення ефективності їхнього опрацювання та цифровізації платежів. До війни регулятор планував, що новий стандарт запрацює із 20 серпня 2022 року, але зараз перехід відклали до 1 квітня 2023 року. Такі норми містить постанова правління НБУ від 15 серпня 2022 року №180 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2021 року № 93».

«Зважаючи на об’єктивні причини та дію воєнного стану, Національний банк відтерміновує перехід на нове покоління СЕП, щоб дати учасникам системи більше часу на доопрацювання їхніх автоматизованих систем та перебудови бізнес-процесів. Нове покоління СЕП надасть банкам та бізнесу нові можливості, ще більше підвищить безпеку платежів та посилить конкуренцію на платіжному ринку», Олексій Шабан, зазначив заступник Голови Національного банку

Перехід на ISO 20022 разом з упровадженням IBAN (нагадаємо, на IBAN перейшли у 2019 році) створюють технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації сервісу миттєвих платежів A2A в Україні. Якщо далі все піде за планом, то з 1 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через СЕП нового покоління.

Міжнародний стандарт ISO 20022 — універсальний спосіб взаємодії різних автоматизованих систем учасників фінансових і торгових ринків у світі. Він є основою функціонування європейських платіжних систем. Серед ключових переваг ISO 20022 — вищий ступінь автоматизації платежів та відповідно зменшення часу на їх виконання, поява та забезпечення роботи нових гравців платіжного ринку та платіжних інструментів відповідно до другої платіжної директиви ЄС PSD2 Вона регулює платіжні послуги в ЄС та встановлює основні засади для розвитку відкритого банкінгу зі спрощеним входом для надавачів платіжних послуг, які не є банківськими чи фінансовими організаціями, підвищення рівня обслуговування, ефективності та прозорості платежів, розширення реквізитів платежів через доповнення необхідної додаткової інформації та посилення захисту інформації.

Вся документація з імплементації стандарту ISO 20022 в Україні зібрана на сайті НБУ.