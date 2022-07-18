Нацбанк вводить в обіг воєнні пам’ятні монети «Ой у лузі червона калина» — номіналом 5 і 10 гривень

18 липня Нацбанк презентував та зразу увів в обіг пам’ятну монету «Ой у лузі червона калина». Це друга монета з нової серії «Безсмертна моя Україно», започаткованої під час повномасштабної війни рф проти України.

У серію «Ой у лузі червона калина» насправді увійшло дві монети відкарбовані номіналом 5 гривень (із нейзильберу) та 10 гривень (зі срібла). Вони присвячені українській пісні, яка під час кривавої війни росії проти України стала новим символом незламності українського народу та об’єднала борців за свободу України в усьому світі.

Автором монет став Дмитро Кривонос. Втілили її в життя скульптори — Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

На аверсі монет зображена стилізована композиція: захисники різних поколінь — козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних Сил України підіймають калину — опоетизований символ України, крона якої нагадують обриси кордонів нашої Батьківщини.

Угорі напівколом напис: “А ми тую червону калину підіймемо!”. На реверсі на дзеркальному тлі угорі продовження пісні: “А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!”. У центрі зображено гілку — листок та ягоди калини.

Тираж монет зі срібла — до 5 000 штук (у тому числі — до 2 500 шт. у 2022 році), з нейзильберу — до 250 000 штук (у тому числі — до 75 000 шт. у 2022 році, в сувенірній упаковці).