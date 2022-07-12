“В єдності – сила”: НБУ презентував перші пам’ятні монети, що вводяться в обіг під час війни

Національний банк України 11 липня 2022 року ввів у обіг пам’ятні монети “В єдності – сила”, присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

Презентував монети заступник Голови Національного банку Олексій Шабан під час зустрічі з першою заступницею Міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою та представниками посольств 12 країн світу: Франція, Японії, Нідерландів, Великої Британії, Канади, Німеччини, Естонії, Латвії, Польщі, Швеції, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Італії. Прапори, зокрема цих країн, які надають Україні всебічну допомогу: гуманітарну, економічну, безпекову та військову, зображені на реверсі пам’ятних монет “В єдності – сила”.

“Допомога Україні і фінансовий тиск на агресора є потужною і невід’ємною зброєю в цій війні. Відключення ключових банків росії від SWIFT, призупинення її членства та обмеження доступу до участі в заходах та проєктах міжнародних фінансових організацій, заборона розрахунків у рублях, призупинення надання послуг найбільшими торговельно-інформаційними платформами Refinitiv та Bloomberg L. P. в росії та білорусі, укладання угод щодо обміну готівкової гривні з низкою європейських центробанків та багато інших заходів крок за кроком впевнено наближають перемогу України, – сказав заступник Голови Національного банку Олексій Шабан. – Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам та прагнемо увіковічнити їх зусилля і нашу вдячність у пам’ятних монетах, які ми сьогодні з радістю презентуємо. Вони символічно присвячені силі єдності країн світу, яка всупереч масштабам загрози здатна захистити життя, свободу і справедливість”.

“Нинішня агресія росії є війною, де битва відбувається на території України. Але насправді разом з Україною воює увесь цивілізований світ – за цінності свободи та демократії. І ця війна як ніколи маніфестує, що в єдності – сила. Вірю, що разом ми переможемо”, – зазначила перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Пам’ятні монети “В єдності – сила” започатковують нову серію “Безсмертна моя Україно”. Це – перші монети, які Національний банк вводить у обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги.

Аверс пам’ятних монет “В єдності – сила” відтворений за мотивами ескізу “Єдність – сила” авторства Аліни Малюти, який увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування на кращий ескіз, що проводив Національний банк у квітні цього року. Реверс – за мотивами ескізу “Допомога країн-партнерів” авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

На аверсі монет у центрі розміщений Тризуб – малий Державний Герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі – попарно з’єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою (використано кольоровий друк/тамподрук).

На реверсі монет угорі розміщено півколом написи двома мовами – В ЄДНОСТІ – СИЛА/IN UNITY STRENGTH. Під написами – стилізована композиція з кольорових прапорів (використано кольоровий друк/тамподрук) 15 країн, які всебічно допомагають Україні в боротьбі з російським агресором: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

Монету “В єдності – сила” номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, тираж – до 5 000 штук. Монету “В єдності – сила” номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – до 250 000 штук (зокрема до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці). Придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: АТ АБ “УКРГАЗБАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”, АТ “ТАСКОМБАНК”, АТ КБ “ПриватБанк”.

Джерело: НБУ